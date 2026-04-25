مجلس كنائس مصر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

يتقدم القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وجميع لجان المجلس، بأصدق التهاني القلبية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء.

وأضاف المجلس، في هذه المناسبة الوطنية المجيدة، أنه يستحضر بكل فخر معاني التضحية والفداء التي سطرها أبناء مصر الأوفياء دفاعًا عن أرضها وسيادتها.

وأكد أن سيناء ستظل رمزًا خالدًا للصمود والإرادة الوطنية التي لا تنكسر.

كما أكد المجلس ما تشهده أرض سيناء من مشروعات تنموية شاملة، تعكس رؤية الدولة المصرية في بناء مستقبل يليق بتاريخ الوطن، ويؤسس لحياة كريمة وآمنة لأبنائه، في إطار من السلام والاستقرار.

واختتم برفع الصلوات إلى الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والسلام، وأن يبارك كل الجهود المبذولة من أجل رفعتها واستقرارها.