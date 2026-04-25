البابا تواضروس يبدأ جولة خارجية تشمل 4 دول أوروبية

بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، جولة خارجية جديدة، هي الثانية له، وتستمر لأكثر من أسبوعين، يزور خلالها عددًا من الدول، وهي: تركيا، والنمسا، وإيطاليا، وكرواتيا.

وتتضمن الجولة عددًا من الأنشطة الرعوية واللقاءات مع مسؤولين رسميين، إلى جانب لقاءات مع قادة الكنائس في الدول الأربع.

وعلى الصعيد الرعوي، يشارك قداسة البابا في مؤتمر أساقفة إيبارشيات المهجر، كما يعقد لقاءً مع عدد من شباب إيبارشيات أوروبا، إلى جانب مشاركته في العديد من الأنشطة الرعوية المختلفة.

ويرافق قداسة البابا خلال الجولة كلا من: نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي، ونيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، ونيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والقس مارك أسعد كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تركيا.