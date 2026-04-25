الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عمرو ياسين : أتمنى النظر لابن ميدو بعين الرحمة والرأفة

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
باسنتي ناجي

علق الفنان عمرو محمود ياسين على أزمة حسين نجل الكابتن أحمد حسام ميدو الأخيرة، مطالباً النظر له بعين الرحمة والرأفة لصغر سنه.

وكتب عمرو ياسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" أتمنى أن يُنظر إلى حسين أحمد حسام ميدو بعين الرحمة والرأفة.. إن كان في القانون متسع لذلك، في النهاية نحن أمام شاب صغير في بداية حياته، والخطأ إن ثبت لا ينبغي أن يغلق باب المستقبل أمام صاحبه إلى الأبد.. كل الثقة في عدالة القضاء، وكل الرجاء أن تكون الرحمة حاضرة إلى جوار القانون".

وسبق أن قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس نجل أحمد حسام ميدو، بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل سيارته، ووجهت له النيابة العامة عدة اتهامات لنجل اللاعب أحمد حسام ميدو، وهي: قيادة سيارة بدون رخصة، حيازة مواد مخدرة، إتلاف ممتلكات عامة، مقاومة السلطات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن نجل ميدو لاعب في نادي الزمالك في صفوف الناشئين، ولا يمتلك رخصة قيادة، وأن السيارة التي ضبطت بحوزته ملك لوالدته.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية بأحد الأكمنة في التجمع الخامس، حيث تم استيقاف سيارة يقودها الشاب للتأكد من التراخيص ضمن الإجراءات الأمنية المعتادة.

وأثناء الفحص، لاحظ أفراد القوة ارتباك قائد السيارة، ما دفعهم لتفتيشها، وبتفتيش السيارة، عثرت القوة الأمنية على كمية من مخدر الحشيش وعدد من زجاجات الخمور، كما تبين أن الشاب كان بصحبة فتاة لحظة استيقافه في الكمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة تعاطي المواد المخدرة إلى الحبس عامين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة تعاطي المواد المخدرة

نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

