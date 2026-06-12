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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فخامة عالمية.. كيف تحولت صالونات الـ VIP بالمطارات المصرية إلى تجربة استثنائية لكبار الزوار؟ فيديو

المطارات
المطارات
نورهان خفاجي

تشهد صالونات كبار الزوار (VIP) بالمطارات المصرية طفرة نوعية تحول لحظات الانتظار إلى تجربة استثنائية تجمع بين الفخامة والراحة والخصوصية المطلقة، حيث وضعت الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار وائل النشار استراتيجية الشركة المصرية للمطارات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وتأتي هذه الخطة لتواكب أحدث المعايير العالمية في مجال الضيافة الجوية واستقبال المسافرين، بما يعكس حجم التطوير الشامل الذي تشهده منظومة المطارات المصرية لترسيخ مكانتها كبوابة حضارية أولى أمام الحركة السياحية والاستثمارية الوافدة إلى مصر.

تجهيزات عصرية وخدمات متكاملة لكبار الزوار

توفر صالونات الـ VIP بالمطارات المصرية بيئة راقية تجمع بين التصميمات الهندسية المعاصرة المستوحاة من الهوية المصرية، وبين التجهيزات التكنولوجية المتطورة لضمان رحلة سفر متميزة تبدأ منذ اللحظات الأولى لدخول المطار.

وتتضمن الخدمات المقدمة داخل الصالونات المطورة:

  • مناطق جلوس فاخرة ومصممة لتوفير أعلى درجات الخصوصية والراحة.
  • شبكات اتصال وإنترنت فائقة السرعة مع توفير مساحات مخصصة لرجال الأعمال لمتابعة أعمالهم.
  • بوفيه متكامل يقدم خدمات ضيافة متميزة وفقاً لأعلى معايير جودة الغذاء والسلامة.
  • طواقم عمل مدربة ومؤهلة على أعلى مستويات بروتوكولات الاستقبال والضيافة الدولية.

تعزيز الصورة الحضارية للمطارات المصرية

وتضع الشركة المصرية للمطارات تطوير ورفع كفاءة صالونات كبار الزوار في مقدمة أولوياتها؛ انطلاقًا من رؤيتها الهادفة إلى تقديم تجربة سفر متكاملة لا تقتصر على تسريع وسهولة الإجراءات وتشغيل الرحلات فحسب، بل تمتد لتشمل الاهتمام بأدق تفاصيل الرفاهية والراحة التي تصنع فارقًا حقيقيًا في رحلة المسافر.

وتعكس هذه الصالونات حجم التنسيق والجهود المشتركة التي تبذلها مختلف قطاعات وإدارات الشركة المصرية للمطارات لتعزيز التنافسية، وتلبية تطلعات مستخدمي خدمات الـ VIP بمختلف فئاتهم، لتصبح الرحلة أكثر تميزاً منذ لحظة الوصول إلى المطار وحتى موعد الإقلاع والانطلاق إلى الوجهة المقصودة.

المطارات المصرية وزارة الطيران اخبار وزارة الطيران

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