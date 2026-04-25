الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إسماعيل فرغلي: شخصيتي في مسلسل أب ولكن قريبة لقلبي .. خاص

الفنان اسماعيل فرغلي
الفنان اسماعيل فرغلي
أوركيد سامي

أعرب الفنان اسماعيل فرغلي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل أب ولكن، مؤكدًا في لقاء خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري أن العمل يمثل حالة إنسانية مميزة تلامس واقع العديد من الأسر المصرية.

وقال إسماعيل فرغلي إنه تعاطف مع  شخصيته شخصية الاب التي قدمها خلال أحداث المسلسل و أنها قريبة جدا لقلبه. 

وأضاف أنه حرص على تقديم الشخصية بشكل بسيط وصادق، يعكس طبيعة العلاقات الأسرية الحقيقية، وهو ما ساهم في وصولها إلى قلوب الجمهور بشكل سريع، لافتًا إلى أن ردود الفعل التي تلقاها كانت إيجابية للغاية.


يُذكر أن مسلسل “أب ولكن” يتكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، محمد فراج ، راكين سعد ، إسماعيل فرغلي و هاجر أحمد ، وحقق نجاحًا ملحوظًا خلال عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم دراما رمضان، حيث لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

https://youtube.com/shorts/eiJm5oz8CHY?si=XTlEkf-UdSJj01dV

اسماعيل فرغلي اخبار الفن نجوم الفن

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

