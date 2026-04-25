ياسمين رئيس تهاجم طليقها: آسفة يا ابني أنا اللي اخترت لك هذا الأب

أثارت الفنانة ياسمين رئيس الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قدمت أعتذار لنجلها على اختيار والده.

وكتبت ياسمين رئيس عبر حسابها بموقع أكس: “آسفة يا ابني أنا اللي اخترتلك هذا الأب، مما أثار تفاعل ودهشة المتابعين.

أخر أعمال ياسمين رئيس

مسلسل إسأل روحك من بطولة ياسمين رئيس، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع.

وفي سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السعودية خلال عام 2025.

كما انتهت ياسمين رئيس مؤخرًا من تصوير فيلم الست لما، وهو من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.