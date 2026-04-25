داليا مصطفى عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان عنابة السينمائي بالجزائر

شاركت الفنانة داليا مصطفى في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، والذي يُقام في الجزائر وسط حضور لافت لعدد كبير من نجوم الفن وصنّاع السينما من مختلف دول حوض البحر المتوسط، من بينهم الفنانة إلهام شاهين.



وتشارك داليا مصطفى في هذه الدورة كعضو في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، حيث أعربت عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة، مؤكدة أهمية مثل هذه المهرجانات في دعم المواهب الشابة وفتح آفاق جديدة أمام صُنّاع السينما، خاصة في منطقة البحر المتوسط التي تتميز بتنوعها الثقافي والفني.



ويُعد مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي واحدًا من أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة، إذ يجمع سنويًا نخبة من المخرجين والفنانين والنقاد، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الدول المشاركة، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب السينمائية الجديدة والمتميزة.

حرص على حضور المهرجان داليا مصطفى ، الهام شاهين ، محمد لطفي و عدد كبير من النجوم المصرية



وعلى صعيد أعمالها

الفنية، كانت داليا مصطفى قد شاركت مؤخرًا في مسلسل “روج أسود”، الذي ناقش قضايا اجتماعية معقدة مثل الخيانة الزوجية والغيرة والصراعات النفسية داخل العلاقات الإنسانية، في إطار درامي مشوّق. وقدمت من خلاله شخصية مركبة اتسمت بالهدوء الظاهري، بينما تخفي بداخلها صراعات عاطفية عميقة، ما أظهر جانبًا مختلفًا من قدراتها التمثيلية وأكد نضجها الفني.