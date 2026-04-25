إعلامي: خوان بيزيرا سبايدر مان الزمالك

أشاد الإعلامي مينا ماهر، بنجم القلعة البيضاء خوان بيزيرا مع النادي في الفترة الأخيرة.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "خوان بيزيرا سبايدر مان الزمالك".

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بالشكل الأمثل، خاصة في ظل أهمية المرحلة الحالية من المسابقة، والتي تشهد منافسة قوية على صدارة جدول الترتيب وحسم البطولة.

فوز مهم على بيراميدز يعزز الصدارة

حقق الزمالك انتصارًا ثمينًا في الجولة الماضية على حساب بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري.

وقدم الفريق الأبيض أداءً قويًا خلال اللقاء، ونجح في حصد 3 نقاط مهمة رفعت رصيده إلى 49 نقطة ليواصل تصدر جدول الترتيب، بينما توقف رصيد بيراميدز عند 44 نقطة في المركز الثاني، مما زاد من اشتعال المنافسة على اللقب في الجولات المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

وتعد المباراة مهمة للفريقين، حيث يسعى الزمالك لمواصلة الانتصارات وتعزيز صدارته، بينما يأمل إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي

تنقل شبكة قنوات “أون سبورت” المواجهة المرتقبة بين الزمالك وإنبي بشكل حصري، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، يضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء وتغطية أحداث اللقاء بشكل شامل.