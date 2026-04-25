وادي دجلة يهزم حرس الحدود في الدوري المصري

اقتنص وادي دجلة ثلاث نقاط ثمينة على حساب حرس الحدود، في المباراة ، جمعت الفريقين على ملعب ستاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية في الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف وادي دجلة الوحيد خلال المباراة.

وبهذه النتيجة يواصل وادي دجلة في صدارة المجموعة الثانية برصيد 41 نقطة، وتجمد حرس الحدود في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.

جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة - مؤمن عوض- كوبر - محمد الدغميمي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - محمد مجلي - محمد بيومي - عبد الله حافظ

الهجوم: محمود أوكا - محمد حمدي زكي

على مقاعد البدلاء: محمود البدري - فوزي الحناوي - محمود الزنفلي - إيزي إيميكا - عمر سافيولا - إسماعيل أشرف - محمد النجيلي - إيسو - أحمد نايل.



