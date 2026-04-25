مجلس إدارة الأهلي يحتفي بأبطال أفريقيا

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تكريم لاعبات الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» وجهازهن الفني والإداري والطبي، بعد الموسم التاريخي الذي توج خلاله بخمس بطولات «دوري المرتبط، وكأس السوبر، ودوري السوبر، وكأس مصر، وبطولة إفريقيا» والتأهل إلى كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ النادي.

جاءت مراسم التكريم في حضور محمد الغزاوي وطارق قنديل ومحمد الجارحي وحازم هلال وإبراهيم العامري ورويدا هشام، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وخالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي، والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد، وتخلف عن حضور حفل التكريم كل من ياسين منصور نائب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وأحمد حسام عوض عضو مجلس الإدارة لظروف السفر.