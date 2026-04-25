الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

آية التيجي

تُعد بقع العرق على الملابس من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجه الكثيرين، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إذ تترك آثارًا صفراء واضحة على الملابس البيضاء، بينما تسبب بقعًا باهتة أو علامات مزعجة على الملابس السوداء والداكنة.

ورغم توفر العديد من المنظفات التجارية، يؤكد خبراء العناية بالملابس أن بعض المكونات المنزلية البسيطة يمكن أن تساعد في إزالة بقع العرق بفعالية، دون التسبب في تلف الأقمشة أو بهتان الألوان.

وفي هذا التقرير نستعرض أفضل طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء، وفقًا لما أورده موقع Tips In Home.

أولًا: إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء

- بيكربونات الصوديوم:
تُعتبر من أفضل الحلول الطبيعية للتخلص من الاصفرار الناتج عن العرق.
طريقة الاستخدام:
خلط ملعقتين من بيكربونات الصوديوم مع قليل من الماء حتى تتكون عجينة.
وضع الخليط على مكان البقعة.
تركه لمدة 30 دقيقة.
فرك البقعة برفق ثم غسل القطعة كالمعتاد.

- الليمون والماء:
يساعد الليمون على تفتيح البقع بفضل خصائصه الحمضية الطبيعية.
طريقة الاستخدام:
خلط عصير ليمونة مع كوب ماء.
وضع الخليط على البقعة.
ترك القطعة تحت أشعة الشمس لبعض الوقت.
غسلها جيدًا بعد ذلك.

- الخل الأبيض:
فعّال في إزالة البقع والروائح الكريهة في الوقت نفسه.
طريقة الاستخدام:
نقع الملابس في ماء مضاف إليه كوب من الخل الأبيض لمدة ساعة.
غسل الملابس بالطريقة المعتادة.

ثانيًا: إزالة بقع العرق من الملابس السوداء والداكنة

- الملح والماء:
يساعد على تنظيف البقع دون التأثير على لون القماش.
طريقة الاستخدام:
إذابة ملعقة ملح في ماء دافئ.
فرك مكان البقعة بلطف.
شطف القطعة جيدًا.

- سائل غسيل الأطباق:
يعمل على تفكيك الدهون وآثار العرق المتراكمة.
طريقة الاستخدام:
وضع كمية صغيرة من سائل غسيل الأطباق على البقعة.
فركها برفق.
تركها لمدة 15 دقيقة.
غسلها كالمعتاد.

نصائح مهمة للتخلص من بقع العرق

ـ تجنب استخدام الماء الساخن مباشرة لأنه قد يثبت البقعة داخل الأنسجة.
ـ اختبار أي مادة تنظيف على جزء صغير مخفي من القماش أولًا.
ـ غسل الملابس فور ظهور بقع العرق يمنح نتائج أفضل.
ـ عدم ترك الملابس المتسخة لفترات طويلة قبل الغسيل.

أفضل وقت لعلاج بقع العرق

كلما تم التعامل مع البقعة سريعًا، زادت فرصة إزالتها بسهولة، خاصة في الملابس البيضاء التي تتأثر سريعًا بالاصفرار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

دعاء الفرج

دعاء الفرج مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر المستجابة لتفريج الهموم

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

كليوباترا بكام النهاردة؟.. أسعار السجائر محلي ومستورد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

مواعيد المترو بعد التوقيت الصيفي

ابتداءً من الجمعة..مواعيد المترو والقطارات بعد التوقيت الصيفي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

بي واي دي تكشف عن Formula X الكهربائية بقوة 1000 حصان

BYD
BYD
BYD

ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور

ماري ترامب
ماري ترامب
ماري ترامب

ماذا يحدث للجسم عند التوقف نهائيا عن تناول الخبر بالدقيق الأبيض؟

لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد