بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

تُعد بقع العرق على الملابس من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجه الكثيرين، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إذ تترك آثارًا صفراء واضحة على الملابس البيضاء، بينما تسبب بقعًا باهتة أو علامات مزعجة على الملابس السوداء والداكنة.

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

ورغم توفر العديد من المنظفات التجارية، يؤكد خبراء العناية بالملابس أن بعض المكونات المنزلية البسيطة يمكن أن تساعد في إزالة بقع العرق بفعالية، دون التسبب في تلف الأقمشة أو بهتان الألوان.

وفي هذا التقرير نستعرض أفضل طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء، وفقًا لما أورده موقع Tips In Home.

أولًا: إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء

- بيكربونات الصوديوم:

تُعتبر من أفضل الحلول الطبيعية للتخلص من الاصفرار الناتج عن العرق.

طريقة الاستخدام:

خلط ملعقتين من بيكربونات الصوديوم مع قليل من الماء حتى تتكون عجينة.

وضع الخليط على مكان البقعة.

تركه لمدة 30 دقيقة.

فرك البقعة برفق ثم غسل القطعة كالمعتاد.

- الليمون والماء:

يساعد الليمون على تفتيح البقع بفضل خصائصه الحمضية الطبيعية.

طريقة الاستخدام:

خلط عصير ليمونة مع كوب ماء.

وضع الخليط على البقعة.

ترك القطعة تحت أشعة الشمس لبعض الوقت.

غسلها جيدًا بعد ذلك.

- الخل الأبيض:

فعّال في إزالة البقع والروائح الكريهة في الوقت نفسه.

طريقة الاستخدام:

نقع الملابس في ماء مضاف إليه كوب من الخل الأبيض لمدة ساعة.

غسل الملابس بالطريقة المعتادة.

ثانيًا: إزالة بقع العرق من الملابس السوداء والداكنة

- الملح والماء:

يساعد على تنظيف البقع دون التأثير على لون القماش.

طريقة الاستخدام:

إذابة ملعقة ملح في ماء دافئ.

فرك مكان البقعة بلطف.

شطف القطعة جيدًا.

- سائل غسيل الأطباق:

يعمل على تفكيك الدهون وآثار العرق المتراكمة.

طريقة الاستخدام:

وضع كمية صغيرة من سائل غسيل الأطباق على البقعة.

فركها برفق.

تركها لمدة 15 دقيقة.

غسلها كالمعتاد.

نصائح مهمة للتخلص من بقع العرق

ـ تجنب استخدام الماء الساخن مباشرة لأنه قد يثبت البقعة داخل الأنسجة.

ـ اختبار أي مادة تنظيف على جزء صغير مخفي من القماش أولًا.

ـ غسل الملابس فور ظهور بقع العرق يمنح نتائج أفضل.

ـ عدم ترك الملابس المتسخة لفترات طويلة قبل الغسيل.

أفضل وقت لعلاج بقع العرق

كلما تم التعامل مع البقعة سريعًا، زادت فرصة إزالتها بسهولة، خاصة في الملابس البيضاء التي تتأثر سريعًا بالاصفرار.