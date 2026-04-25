بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة قوية أمام الأهلي في قمة مباريات مرحلة التتويج بالدوري الممتاز، وذلك بعد خسارته الأخيرة أمام الزمالك بهدف دون رد، وهي النتيجة التي جمدت رصيده عند 44 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ويتساوى بيراميدز في النقاط مع الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 49 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة المقبلة في سباق اللقب.

غيابات مؤثرة تضرب صفوف بيراميدز



يعاني بيراميدز من أزمة كبيرة قبل اللقاء المرتقب، حيث سيفتقد خدمات 7 لاعبين لأسباب مختلفة بين الإيقاف والإصابة. ويأتي في مقدمة الغيابات الثنائي أحمد سامي ومروان حمدي، بعد حصولهما على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك، ما أدى لتأكد غيابهما عن مواجهة الأهلي.

كما يغيب أحمد عاطف قطة بعد خضوعه لجراحة في الأنف نتيجة تعرضه لكسر خلال إحدى الالتحامات القوية، مع حصوله على راحة سلبية لمدة أسبوع. في المقابل، يواصل أسامة جلال الغياب بسبب إصابة في العضلة الخلفية، بينما يستمر غياب محمد حمدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

إصابات طويلة وغيابات مؤثرة



ويستمر غياب مصطفى فتحي بعد تعرضه لكسر في الترقوة خضع على إثره لجراحة أنهت موسمه مبكرًا، فيما يغيب رمضان صبحي بسبب إيقافه لمدة 4 سنوات بعد ثبوت إيجابية عينة المنشطات، وهو ما يمثل ضربة قوية للفريق على مستوى الخبرة الهجومية.



في المقابل، يستعيد بيراميدز خدمات اللاعب الفلسطيني حامد حمدان بعد انتهاء فترة إيقافه، ليكون متاحًا في خط الوسط ويمنح الجهاز الفني خيارًا إضافيًا لتعويض الغيابات الكثيرة.



تقام مباراة بيراميدز والأهلي مساء الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري الممتاز، في مواجهة قد يكون لها تأثير كبير على شكل المنافسة على اللقب هذا الموسم