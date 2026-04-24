شوبير : بيراميدز تقدم بشكوى ضد حكام مباراة الزمالك بالدوري

تقدم مسئولو نادي بيراميدز، باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم مباراة الزمالك، بقيادة محمد الغازي، بشأن الأخطاء التحكيمية التي شهدها اللقاء، وذلك خلال لقاء الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة الدوري المصري، والتي أقيمت على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: «تقدم نادي بيراميدز باحتجاج لدى اتحاد الكرة ضد طاقم حكام مباراة الزمالك، بسبب رؤية النادي بحرمانهم من ركلتي جزاء خلال المباراة، اوضحها التي تم فيها عرقلة زيكو على يد عمر جابر في لقطة واضحة جدا قبل نهاية الشوط الأول لم يحتسبها حكم الساحة، ولم يستدعيه حكام الفيديو، وفي ركلة الجزاء الثانية التي لم يتم احتسابها حسب وجهة نظر بيراميدز فهى الكرة التي سددها وليد الكرتي برأسه ثم اصطدمت بذراع احمد فتوح داخل منطقة الجزاء ولم يتم احتسابها».

وكان مصدر داخل لجنة الحكام، قد أكد خلال الساعات القليلة الماضية، عن تأييد أوسكار رويز رئيس اللجنة، لقرار محمد الغازي، بشأن عدم احتساب ركلة جزاء ضد عمر جابر لصالح زيكو، خلال لقاء الفريقين في مسابقة الدوري المصري.

وفاز الزمالك على حساب بيراميدز، بهدف نظيف، سجله خوان بيزيرا، بعد عرضية رائعة من جانب شيكو بانزا، حولها بيزيرا بتصويبة سكنت الشباك.