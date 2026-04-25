ماذا يحدث لجسمك بعد تناول السكر بـ30 دقيقة؟.. تأثير الحلويات والمشروبات الغازية

يحرص كثيرون على تناول الحلويات أو المشروبات السكرية دون الانتباه لما يحدث داخل الجسم بعد دقائق قليلة من تناولها، إذ تبدأ سلسلة من التفاعلات السريعة التي تؤثر على الطاقة، والمزاج، ومستوى السكر في الدم، وقد تمتد آثارها على المدى الطويل إذا تكرر الأمر يوميًا.

مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر بـ 30 دقيقة

وبحسب تقارير طبية نشرها موقع “Times of Inda"، فإن أول 30 دقيقة بعد تناول السكر تعد مرحلة حاسمة، حيث يشهد الجسم تغيرات ملحوظة تبدأ بارتفاع مفاجئ في الجلوكوز وتنتهي أحيانًا بانخفاض الطاقة والشعور بالإرهاق.

ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم

بمجرد تناول الحلويات أو المشروبات الغازية أو الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة، يبدأ الجسم في هضم السكر سريعًا، ثم امتصاص الجلوكوز من الأمعاء إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر.

ويكون هذا الارتفاع أسرع وأكثر وضوحًا عند تناول السكريات المصنعة، مثل الحلوى الجاهزة، العصائر المحلاة، المخبوزات، والمشروبات الغازية.

البنكرياس يتدخل بإفراز الأنسولين

وعند ارتفاع السكر في الدم، يبدأ البنكرياس في إفراز هرمون الأنسولين، وهو المسؤول عن نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا لاستخدامه كمصدر للطاقة.

ولكن تكرار تناول السكر بكميات كبيرة قد يرهق الجسم مع الوقت، ويزيد من خطر الإصابة بـ:

ـ مقاومة الأنسولين

ـ مرحلة ما قبل السكري

ـ السكري من النوع الثاني

ـ زيادة الوزن والسمنة

لماذا نشعر بالسعادة بعد تناول الحلويات؟

ولا يؤثر السكر على الجسم فقط، بل يمتد تأثيره إلى الدماغ أيضًا، حيث يحفز مراكز المكافأة والمتعة عبر زيادة إفراز الدوبامين، وهو ما يمنح شعورًا مؤقتًا بالسعادة والراحة.

ولهذا السبب، يشعر البعض برغبة متكررة في تناول السكريات، خاصة عند التوتر أو الحزن.

انهيار الطاقة بعد فترة قصيرة

وبعد الارتفاع السريع، قد ينخفض مستوى السكر في الدم بسرعة نتيجة عمل الأنسولين، ما يؤدي إلى:

التعب المفاجئ

الخمول

الصداع

العصبية

الرغبة في تناول المزيد من السكر

وهنا يدخل كثيرون في دائرة متكررة من تناول السكريات ثم الشعور بالإرهاق ثم البحث عن سكر جديد.

السكر الخفي

السكر الخفي لا يقتصر على الحلويات

ويوضح الخبراء أن تأثير السكر لا يأتي من الحلوى فقط، بل توجد أطعمة ترفع السكر بسرعة أيضًا، مثل:

الأرز الأبيض

الخبز الأبيض

المكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض

البطاطس المقلية

الوجبات الخفيفة المصنعة

ومع التكرار اليومي، قد تسهم هذه الأطعمة في زيادة مخاطر أمراض القلب وتلف الأوعية الدموية.

كيف تحافظ على استقرار السكر في الدم؟

للحفاظ على توازن الطاقة وتقليل ارتفاعات السكر المفاجئة، ينصح الخبراء بـ:

تقليل الحلويات والمشروبات السكرية

تناول البروتين مع الوجبات

زيادة الألياف مثل الخضروات والشوفان

اختيار الحبوب الكاملة بدلًا من المكررة

المشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد الأكل

تقليل حجم الحصص الغذائية