قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
مصدر باكستاني: عراقجي قدم مطالب طهران وتحفظاتها بشأن الشروط الأمريكية لإسلام آباد
قوة وحكمة وإرادة صلبة.. رسائل الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
على الربابة بغني.. الاتحاد الأوروبي يهنئ مصر بعيد تحرير سيناء
الصحة: تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية
مصر تحتفل بأعياد تحرير سيناء.. سويلم: مشروعات كبرى في مجال الري لتنمية سيناء
ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه
تحت شعار وحدة الأمة.. أول قافلة من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى بيت الله الحرام
حبيت الإنشاد من صغري بسبب إذاعة القرآن.. طالبة أزهرية تحصد لقب «منشد مصر 2026»
لغز اجتماع الـ5 ساعات.. ماذا حدث بين عراقجي ومنير في إسلام أباد قبل نوم ترامب؟
عماد عوض: سيناء تخوض حرب التنمية.. و721 ألف فدان جاهزة للزراعة
ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ماذا يحدث للجسم عند التوقف نهائيا عن تناول الخبر بالدقيق الأبيض؟

لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
آية التيجي

يُعد الخبز من أكثر الأطعمة حضورًا على الموائد اليومية، لكن هل يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة الوزن واضطرابات الهضم؟.

وأجريت تجربة استمرت أربعة أسابيع توقف المشاركون خلالها تمامًا عن تناول الخبز، لرصد تأثير ذلك على الجسم والطاقة والشهية، وفقا لما جاء في صحيفة The Telegraph.

وأظهرت التجربة نتائج لافتة، أبرزها فقدان بعض الوزن، وتحسن الهضم، وانخفاض الرغبة المستمرة في تناول السكريات والوجبات الخفيفة.

بحسب التقرير، فإن كثيرًا من أنواع الخبز التجاري، خاصة الأبيض والمصنّع، يحتوي على كميات منخفضة من الألياف، ويتم هضمه سريعًا داخل الجسم، ما يؤدي إلى:
ـ ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم
ـ شعور سريع بالجوع بعد تناوله
ـ زيادة الرغبة في تناول الحلويات
ـ انخفاض الطاقة لاحقًا
ـ احتمالية زيادة الوزن مع الوقت

كما أن بعض أنواع الخبز المعبأ قد تحتوي على إضافات صناعية ومواد حافظة.

ماذا حدث بعد التوقف عن الخبز لمدة شهر؟

وخلال الأسابيع الأربعة، لاحظ الباحثوز عدة تغيّرات تدريجية، منها:
ـ الأسبوع الأول:
شعور بالجوع الشديد
صعوبة في التكيف
فقدان نحو كيلوجرام واحد غالبًا بسبب فقدان السوائل

ـ الأسبوع الثاني:
استبدال الخبز بالشوفان والبقوليات
تحسن الإحساس بالشبع
استقرار الشهية

ـ الأسبوع الثالث:
اختفاء الرغبة القوية في الخبز والبسكويت
تحسن ملحوظ في الطاقة

ـ الأسبوع الرابع:
انخفاض مقاس الملابس
تحسن السيطرة على الجوع بين الوجبات
تقليل تناول الوجبات الخفيفة

هل الخبز يسبب الانتفاخ؟

وأشار التقرير إلى أن بعض الأشخاص قد يشعرون بالانتفاخ بعد تناول الخبز، حتى دون الإصابة بحساسية الجلوتين، خاصة عند تناوله بسرعة أو أثناء التوتر، لأن الهضم يتأثر بالحالة النفسية أيضًا.

هل يجب التوقف عن الخبز نهائيًا؟

ولا يؤكد الخبراء ضرورة الامتناع الكامل عن الخبز، لكنهم ينصحون باختيار الأنواع الأفضل مثل:
خبز الحبوب الكاملة
خبز الجاودار
خبز الساوردو الطبيعي
الخبز الغني بالألياف

كما يُفضل تناول الخبز مع البروتين مثل البيض أو الجبن أو زبدة الفول السوداني لتقليل ارتفاع السكر وزيادة الشبع.

بدائل صحية للخبز

وإذا كنت ترغب في تقليل الخبز، يمكن استبداله بـ:
الشوفان
البطاطا الحلوة
الأرز البني
الكينوا
العدس والفاصوليا
الخضروات النشوية

التوقف عن تناول الخبز أضرار الخبز الأبيض فوائد تقليل الخبز هل الخبز يزيد الوزن رجيم بدون خبز الخبز وصحة الجهاز الهضمي بدائل الخبز الصحية التخلص من الانتفاخ خبز الحبوب الكاملة إنقاص الوزن بسرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

دعاء الفرج

دعاء الفرج مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر المستجابة لتفريج الهموم

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

كليوباترا بكام النهاردة؟.. أسعار السجائر محلي ومستورد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

مواعيد المترو بعد التوقيت الصيفي

ابتداءً من الجمعة..مواعيد المترو والقطارات بعد التوقيت الصيفي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

بالصور

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

بي واي دي تكشف عن Formula X الكهربائية بقوة 1000 حصان

BYD
BYD
BYD

ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور

ماري ترامب
ماري ترامب
ماري ترامب

ماذا يحدث للجسم عند التوقف نهائيا عن تناول الخبر بالدقيق الأبيض؟

لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟
لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد