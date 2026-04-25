ماذا يحدث للجسم عند التوقف نهائيا عن تناول الخبر بالدقيق الأبيض؟

يُعد الخبز من أكثر الأطعمة حضورًا على الموائد اليومية، لكن هل يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة الوزن واضطرابات الهضم؟.

لماذا قد يؤثر الخبز على الصحة؟

وأجريت تجربة استمرت أربعة أسابيع توقف المشاركون خلالها تمامًا عن تناول الخبز، لرصد تأثير ذلك على الجسم والطاقة والشهية، وفقا لما جاء في صحيفة The Telegraph.

وأظهرت التجربة نتائج لافتة، أبرزها فقدان بعض الوزن، وتحسن الهضم، وانخفاض الرغبة المستمرة في تناول السكريات والوجبات الخفيفة.

بحسب التقرير، فإن كثيرًا من أنواع الخبز التجاري، خاصة الأبيض والمصنّع، يحتوي على كميات منخفضة من الألياف، ويتم هضمه سريعًا داخل الجسم، ما يؤدي إلى:

ـ ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم

ـ شعور سريع بالجوع بعد تناوله

ـ زيادة الرغبة في تناول الحلويات

ـ انخفاض الطاقة لاحقًا

ـ احتمالية زيادة الوزن مع الوقت

كما أن بعض أنواع الخبز المعبأ قد تحتوي على إضافات صناعية ومواد حافظة.

ماذا حدث بعد التوقف عن الخبز لمدة شهر؟

وخلال الأسابيع الأربعة، لاحظ الباحثوز عدة تغيّرات تدريجية، منها:

ـ الأسبوع الأول:

شعور بالجوع الشديد

صعوبة في التكيف

فقدان نحو كيلوجرام واحد غالبًا بسبب فقدان السوائل

ـ الأسبوع الثاني:

استبدال الخبز بالشوفان والبقوليات

تحسن الإحساس بالشبع

استقرار الشهية

ـ الأسبوع الثالث:

اختفاء الرغبة القوية في الخبز والبسكويت

تحسن ملحوظ في الطاقة

ـ الأسبوع الرابع:

انخفاض مقاس الملابس

تحسن السيطرة على الجوع بين الوجبات

تقليل تناول الوجبات الخفيفة

هل الخبز يسبب الانتفاخ؟

وأشار التقرير إلى أن بعض الأشخاص قد يشعرون بالانتفاخ بعد تناول الخبز، حتى دون الإصابة بحساسية الجلوتين، خاصة عند تناوله بسرعة أو أثناء التوتر، لأن الهضم يتأثر بالحالة النفسية أيضًا.

هل يجب التوقف عن الخبز نهائيًا؟

ولا يؤكد الخبراء ضرورة الامتناع الكامل عن الخبز، لكنهم ينصحون باختيار الأنواع الأفضل مثل:

خبز الحبوب الكاملة

خبز الجاودار

خبز الساوردو الطبيعي

الخبز الغني بالألياف

كما يُفضل تناول الخبز مع البروتين مثل البيض أو الجبن أو زبدة الفول السوداني لتقليل ارتفاع السكر وزيادة الشبع.

بدائل صحية للخبز

وإذا كنت ترغب في تقليل الخبز، يمكن استبداله بـ:

الشوفان

البطاطا الحلوة

الأرز البني

الكينوا

العدس والفاصوليا

الخضروات النشوية