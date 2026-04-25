الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القومي للأورام يحذر المرضي من الحصول على معلومات عبر التواصل الاجتماعي

المعهد القومي الأورام
عبدالصمد ماهر

حذر المعهد القومي الأورام من تعامل المواطنين مع المعلومات المضللة حول السرطان والمنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المعهد ، إن  وسائل التواصل الاجتماعي تُستخدم على نطاق واسع عالميًا من قِبل المرضى وعائلاتهم، والعاملين في المجال الصحي، والعلماء، وغيرهم من المعنيين الذين يبحثون عن معلومات متعلقة بالسرطان ويتبادلونها.

وأضاف المعهد : يعد اتباع مريض السرطان لمصادر غير موثوقة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أخطر التحديات التي تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، حيث أظهرت الدراسات أن ما بين 30% إلى 80% من المنشورات المتعلقة بعلاج السرطان على هذه المنصات تحتوي على معلومات مضللة.

وأشار إلى أن خطورة هذه المعلومات تكمن في الترويج لعلاجات بديلة غير مثبتة علمياً، مما قد يؤدي إلى نتائج كارثية، منها:

1. انخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة والوفاة
* خطر الوفاة: المرضى الذين يختارون العلاجات البديلة (مثل الحميات القاسية أو الأعشاب) بدلاً من العلاجات التقليدية (الكيميائي، الإشعاعي، الجراحة) لديهم خطر أعلى للوفاة بمقدار 2.5 مرة خلال 5 سنوات من التشخيص.
* انتشار الورم: ترك العلاج الطبي المعتمد يتيح للسرطان فرصة للنمو والانتشار في الجسم، مما يجعل العلاج لاحقاً أصعب أو مستحيلاً.

2. مخاطر الأعراض الجانبية السامة:
* تفاعلات خطيرة: العديد من "العلاجات الطبيعية" أو العشبية المقترحة على السوشيال ميديا تتفاعل سلبياً مع علاجات السرطان الطبية المعتمدة، مما قد يسبب تسمماً أو فشلاً كلوياً/كبدياً.
* علاجات وهمية: انتشار دعوات لممارسات غير علمية تماماً، مثل حقن القهوة، أو فيتامين سي بجرعات غير مدروسة، والتي تشكل خطراً مباشراً على حياة المريض.

3. التضليل والابتزاز المالي والعاطفي:
* استغلال الضعف: يقوم دجالون ومروجو معلومات خاطئة باستغلال خوف المرضى وحاجتهم للأمل عبر التسويق لعلاجات "سحرية" و"نهائية" مقابل مبالغ مالية كبيرة.
* تزييف الحقائق: تعتمد هذه المنشورات على قصص نجاح وهمية أو غير دقيقة، وتنتشر بسرعة أكبر من المعلومات الطبية الحقيقية.

4. التأثير النفسي وانهيار الثقة الطبية:
* الخوف والشك: المعلومات المضللة تزرع الشك في نفوس المرضى تجاه أطبائهم وتجاه العلاجات المثبتة علمياً.
* الضغط الاجتماعي: يتعرض المريض لضغوط من المحيطين به لتجربة وصفات "فلان" التي "شفيت من السرطان"، مما يزيد من التوتر النفسي.

ووجه المعهد القومي الأورام نصائح لتجنب مخاطر السوشيال ميديا، تتلخص في التالي:
* التحقق دائماً: لا تعتمد على منشور فيسبوك أو فيديو تيك توك كمرجع طبي.
* استشارة الطبيب المعالج: أي معلومة أو عشب أو نظام غذائي يجب مناقشته مع فريق الأورام الخاص بك.
* المصادر الموثوقة: اعتمد على مواقع المستشفيات الجامعية، الجمعيات السرطانية المعروفة، أو مراكز الأبحاث المعتمدة.

وخلص المعهد القومي الأورام، إلى أن "العلاجات" المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي غالباً ما تكون غير دقيقة، والاعتماد عليها بدلاً من الطب التقليدي قد يترجم مباشرة إلى ضعف في فرص الشفاء.

