قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عينه رجعت للنور.. استئصال 3 أورام بالعين لشاب فلسطيني بمستشفى بجامعة الأزهر

عملية جراحية
عملية جراحية
أحمد سعيد

نجح فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون بمستشفى سيد جلال التابع لجامعة الأزهر بالقاهرة في إجراء عملية جراحية دقيقة ومتقدمة لاستئصال ثلاثة أورام مختلفة الحجم، تقع داخل حجاج العين أعلى العصب البصري وخلف مقلة العين.

استئصال 3 أورام بالعين لشاب فلسطيني

وأوضح الدكتور حسن حجازي، رئيس أقسام طب وجراحات العيون بكلية الطب للبنين بالقاهرة أن الحالة لشاب فلسطيني يبلغ 17 عامًا، استقبلته المستشفى ضمن بروتوكولات علاج الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر؛ حيث أظهر تشخيص الحالة وجود ورم بالعين، تسبب فى جحوظ العين للخارج والتأثير على العصب البصري، مؤكدًا أنه تم التدخل الجراحي السريع، وإنقاذ العين.

وضم الفريق الطبي المنفذ للعملية كلًّا من: الدكتور محمد الطاهر، أستاذ جراحات أورام وتجميل العيون، والدكتور عمر سلامة، أستاذ مساعد جراحات أورام وتجميل العيون، والدكتور طه فاروق، مدرس جراحات أورام وتجميل العيون، كما شارك نواب القسم، وهم: دكتور سمير عطية، ودكتور عبد الرحمن مطاوع، إضافة إلى الأستاذة أمينة من فريق التمريض، وبإشراف من الدكتور حسن حجازى، رئيس أقسام طب وجراحات العيون، والدكتور عبد الله الحسيني، رئيس وحدة جراحات أورام وتجميل العيون، وتنسيق ومتابعة الدكتور عصام شفيق، مدير المستشفى.

وأكد الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب للبنين بالقاهرة رئيس مجلس إدارة مستشفى سيد جلال الجامعي، أن هذا النجاح يعكس ما تشهده المستشفى من تطور في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، باستخدام أحدث التقنيات الجراحية ومنظومات التدريب المتقدمة، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وتقديم رعاية طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة بفضل إدارتها النشطة، وبالدعم المتواصل من قيادات جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود.

ويأتي هذا المنجز الطبي ضمن سلسلة من النجاحات التي تحققها مستشفيات جامعة الأزهر في القاهرة وأسيوط ودمياط برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والسادة نواب رئيس الجامعة في القاهرة والأقاليم.

استئصال 3 أورام بالعين لشاب فلسطيني استئصال 3 أورام بالعين مستشفى سيد جلال جامعة الأزهر الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة
مرحاض داخل السيارة

طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي

فيديو

صورة من الفيديو

حكاية بطل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد