يسرا اللوزي تكشف كواليس مسلسل المداح .. خاص

تطرقت النجمة يسرا اللوزي إلى مشاركتها في مسلسل "المداح"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا على مدار أجزائه السابقة، مؤكدة أن الجمهور يلعب دورًا كبيرًا في استمرار العمل وتقديم أجزاء جديدة منه.



وقالت يسرا اللوزي في تصريحات لصدي البلد إن الإقبال الكبير من المشاهدين هو ما يدفع صناع العمل للتفكير في استكمال السلسلة، إلا أنها أوضحت في الوقت نفسه أنها لا تملك معلومات مؤكدة حتى الآن حول تقديم جزء سابع من المسلسل، مشيرة إلى أن الأمر لا يزال غير محسوم.



واختتمت حديثها بالتأكيد على أن نجاح أي عمل فني يعتمد بالدرجة الأولى على تفاعل الجمهور، وهو ما يجعل الفنان دائمًا في حالة ترقب لما يفضله المشاهد ويسعى لتقديمه بأفضل صورة ممكنة.



مسلسل المداح.. أسطورة العهد، بطولة حمادة هلال، يسرا اللوزي ، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، خالد سرحان، وإخراج أحمد سمير فرج.