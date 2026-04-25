الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

قصي خولي وسارية السواس يشعلان السوشيال ميديا برقصة "وجه القمر".. هل يجمعهما عمل فني قريب
قصي خولي وسارية السواس يشعلان السوشيال ميديا برقصة "وجه القمر".. هل يجمعهما عمل فني قريب
أوركيد سامي

تصدر الفنان السوري قصي خولي محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره اللافت برفقة المطربة السورية سارية السواس، حيث قدما معًا وصلة رقص تفاعلية على أنغام أغنيتها الجديدة "وجه القمر"، في مشهد حاز إعجاب الجمهور وأثار حالة واسعة من الجدل والتفاعل.


وجاء هذا اللقاء خلال استضافتهما في أحد البرامج التلفزيونية، حيث قدمت السواس أغنيتها الجديدة، ليفاجئ خولي الحضور بمشاركته لها الرقص، في لقطة عفوية أظهرت انسجامًا كبيرًا بينهما، ما دفع الجمهور للتساؤل حول إمكانية تعاونهما في عمل فني يجمع بين الدراما والغناء خلال الفترة المقبلة.

وزاد من حدة التفاعل، قيام عدد من رواد مواقع التواصل بإعادة تداول مقطع قديم للفنان قصي خولي، كان قد تحدث فيه عن سارية السواس، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على طبيعة العلاقة المهنية بينهما، وفتح باب التكهنات حول وجود مشروع مشترك قد يتم الإعلان عنه قريبًا.

كما ربط بعض المتابعين بين أجواء أغنية "وجه القمر" ومسلسل بخمس أرواح، الذي شارك فيه خولي خلال موسم دراما رمضان 2026، خاصة أن شخصية "شمس" التي قدمها في العمل، تضمنت مشاهد شهيرة استخدم فيها تعبير "وجه القمر" في وصف شخصية كاريس، التي جسدتها الفنانة كاريس بشار، ما أضفى بعدًا إضافيًا من الترابط بين العملين في أذهان الجمهور.


وعلى صعيد آخر، يُعد مسلسل بخمس أرواح من أبرز الأعمال الدرامية التي عُرضت خلال الموسم الرمضاني الماضي، حيث دارت أحداثه في إطار اجتماعي درامي حول شخصية "شمس" الذي يجد نفسه في مواجهة مصير غير متوقع بعد اكتشافه أنه الوريث الوحيد لثروة رجل أعمال كبير، لكن حصوله على هذه الثروة يرتبط بشروط معقدة تقلب مجرى حياته.


وشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم تيسير إدريس، رفيق علي أحمد، جوزيف بو نصار، عادل كرم، وياسمينا زيتون، وهو من تأليف يزن الداهوك وحمزة اللحام، وسيناريو وحوار أسامة كوكش، وإخراج رامي حنا، وإنتاج شركتي الصباح ودبي ستوديوز.
وفي سياق مختلف، حقق قصي خولي نجاحًا ملحوظًا من خلال خوضه تجربة تقديم البرامج لأول مرة عبر النسخة الجديدة من برنامج من سيربح المليون، في خطوة شكلت مفاجأة لجمهوره، خاصة أن البرنامج ارتبط لسنوات طويلة باسم الإعلامي جورج قرداحي، ليتمكن خولي من تقديم نفسه بشكل مختلف في واحدة من أشهر صيغ البرامج التلفزيونية في العالم العربي.

ويواصل خولي من خلال هذه التجارب المتنوعة تعزيز حضوره الفني، سواء في الدراما أو البرامج، فيما يترقب الجمهور خطواته المقبلة، خاصة بعد التفاعل الكبير الذي أحدثه ظهوره الأخير مع سارية السواس.

