الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإعتداء على رئيس كنترول البساتين لرفضها التلاعب بدرجات الطلاب

الإعتداء على رئيس كنترول البساتين
الإعتداء على رئيس كنترول البساتين
ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد أن انتشرت أمس أنباء مدعمة بالصور ، تؤكد الاعتداء على رشا زينهم رئيس كنترول البساتين من قبل مجموعة من البلطجية لرفضها التلاعب بدرجات الطلاب بالشهادة الإعدادية ، وإلغاء تكليفها من قبل الإدارة ، مع التأكيد على تحرير محاضر بذلك في قسم شرطة البساتين. 

ولم تصدر  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي بيان رسمي بشأن الواقعة المتداولة ، كما لم يتم الإعلان عن أي تحرك رسمي من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وتقوم حاليا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتحقق من صحة ما تم تداوله على فيس بوك بشأن الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى جانب آخر ، كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد عقد لقاءً موسعًا مع 1500 خبير تربوي من منسقي وحدة دعم وقياس جودة التعليم على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية، والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس، وضمان جودة العملية التعليمية.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أهمية الدور المحوري لمنسقي الجودة في دعم تطوير العملية التعليمية داخل المدارس، مستشهدا بخبراتهم الطويلة بالعملية التعليمية،  ومشيرًا إلى أن تحقيق جودة التعليم لا يقتصر على تطوير المناهج فقط، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل المتابعة المستمرة، والتقييم الفعّال، وتحسين بيئة التعلم.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من جميع القائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا نجاح الوزارة في مواجهة مشكلة الكثافة الطلابية، وعودة الطلاب إلى المدارس، وارتفاع نسب الحضور، وسد عجز المعلمين.

وأوضح  الوزير محمد عبد اللطيف أن كافة الخطوات التي تم تنفيذها استهدفت عودة الدور الحقيقي للمدرسة، قائلا: "نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر".

وأشار الوزير إلى أن جميع القرارات التى اتخذتها الوزارة جاءت وفقا لدراستها من جميع أطراف العملية التعليمية ومن واقع الميدان، مؤكدا أن كافة أطراف المنظومة يعملون سويا فى بناء القرارات وتبادل الرؤى للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وتابع أيضا أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة للقضاء على نظام الفترتين (الفترة المسائية) في مدارس المرحلة الابتدائية بحلول عام ٢٠٢٧، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
