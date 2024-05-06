سعر التذكرة 20 جنيها.. إقبال كبير على الحديقة الدولية في شم النسيم

تشهد الحديقة الدولية بمدينة نصر ، بمحافظة القاهرة ، توافد المواطنين للاحتفال بشم النسيم ، وذلك بعد أن فتحت أبوابها منذ الصباح، لاستقبال المحتفلين في شم النسيم ، حيث بدأت الحديقة استقبال الزوار من التاسعة صباحا وسط أجواء احتفالية.

أعدت الحديقة الدولية برنامجا ترفيهيا للجمهور في شم النسيم منها الألعاب الترفيهية، وألعاب الساحر، وقطار النزهة وغيرها، حيث شهدت الحديقة الدولية إقبالا كبيرا من الأسر والأطفال في شم النسيم للاحتفال ، للاستمتاع بالمسطحات الخضراء، والألعاب المتنوعة والخدمات المقدمة من الحديقة.



وتعتبر الحديقة الدولية من أفضل الحدائق المتواجدة في مدينة نصر، حيث تتميز بالممرات الرائعة المتواجدة بها بالإضافة إلى الهدوء والسكينة، فضلا عن تواجد مدينة ملاهى تعتبر وجهة عدد كبير من الزوار ، والطفطف ، وبيت الحيوانات.

كما تعتبر الحديقة الدولية جامعة أجزاء كثيرة من الدول العربية، سواء كان هذا الأمر في الأشجار أو الحيوانات المتواجدة بها.

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