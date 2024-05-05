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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صدمة للقلعة البيضاء.. ماذا حدث للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية ؟

الزمالك
الزمالك

تأكد غياب عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك

مباراة الزمالك بنهائي الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان يوم 12 مايو الجاري، في المغرب، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويفتقد الفريق الأبيض في مباراة نهضة بركان المغربي خدمات الثنائي محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالشافي، بسبب إصابتهما بالرباط الصليبي، كما سيغيب مصطفى شلبي، بسبب إصابته في العضلة الضامة، والتي تعرض بها خلال مباراة البنك الأهلي في بطولة الدوري، ومصطفى الزناري لإصابته في العضلة الخلفية، ويستمر غياب محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض لمعاناته من الإصابة في العضلة الأمامية.

عبد الله السعيد يغيب عن الكونفدرالية

ولن يتمكن الثلاثي عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر، من المشاركة في النهائي الأفريقي، بسبب عدم قيدهم في القائمة الأفريقية، لمشاركتهم مع أنديتهم السابقة في البطولات الأفريقية.

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مباراة الزمالك وسموحة

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة سموحة، المقرر إقامتها اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك اليوم

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة مكوناً من:

الزمال 

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر- حسام عبد المجيد- ياسر حمد- إبراهيما نداي

خط الوسط: زياد كمال- سيف فاروق جعفر- عبد الله السعيد- ناصر ماهر- سيد عبد الله نيمار

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سموحة

تعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت من أهم القنوات الناقلة حصريًا لمباريات الدوري المصري 2024، مجانًا، وهي القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري المصري 2024.

وقررت مجموعة أون تايم سبورت قناة أون تايم سبورت إذاعة لقاء الزمالك مباشرة عبر تردد On Time Sports 1 HD.

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