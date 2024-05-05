عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يهاجم بن غفير وسموتريتش بسبب تنفيذ اجتياح رفح

نتنياهو
نتنياهو

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض خلال اجتماع مجلس الوزراء انتقادات وزراء اليمين المتطرف بشأن وتيرة العمليات الإسرائيلية في غزة، وتنفيذ اجتياح مدينة رفح.

جاء ذلك في أعقاب التصريحات العلنية المهاجمة له التي أدلى بها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش.

وقال نتنياهو لحكومته “لا أحتاج لأحد إلى أن يخبرني بما يجب أن أفعله أو كيف أفعل ذلك”.

وأضاف "الأشياء تحدث وستحدث أتوقع الوحدة من هذه الطاولة”.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال اللقاء أنه “خلال الأسبوع الماضي، شارك بشكل مكثف للغاية في الإعداد لعملية اجتياح رفح – بما في ذلك اليوم. 

وأضاف "ستتم العملية قريبا، قريبا جدا”، ما أثار معارضة من زملاء اليمين المتطرف، بحسب موقع “والا” العبري.

إسرائيل نتنياهو اجتماع وزراء اليمين المتطرف العمليات الإسرائيلية في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الطقس.. سحب متوسطة تغطي السواحل وأمطار شديدة خلال ساعات

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

صندوق النقد يتوقع تحقيق مصر حصيلة من 5 مصادر للنقد الأجنبي.. بهذه القيمة

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

ترشيحاتنا

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| قرارات حاسمة بشأنها قبل ساعات من انطلاقها

أنا جديدة معاكو على الكوكب.. ظهور مذيعة مصرية بالذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

أول رد من الجزيرة على قرار حكومة نتنياهو بإغلاقها في الأراضي المحتلة

خليتوا اللي ما يشتري يتفرج.. حسن شاكوش يهاجم فتيات وشباب تيك توك

ليس بأي ثمن.. مسؤول فلسطيني: حماس تريد اتفاقا لوقف إطلاق النار

جروح خطيرة.. إصابة 7 إسرائيليين في الهجوم الصاروخي على كرم أبو سالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون مكياج.. فرح الزاهد تستعرض جمالها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

انخفضت ربع مليون جنيه.. أسعار ومواصفات سيات تاراكو 2024 في مصر

بدلة كلاسيكية.. منة فضالي تستعرض رشاقتها| شاهد

صدمة للقلعة البيضاء.. ماذا حدث للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية ؟

فيديو

احتفالا بشم النسيم.. داليا البحيري ترقص مع عائلتها على أنغام الدنيا ربيع

حقيقة تدخله في طلاق شقيقه وهنا الزاهد.. تصريحات نارية للفنان كريم فهمي|فيديو

تعليق حاسم من كريم فهمي على طلاق شقيقه أحمد وهنا الزاهد.. تفاصيل

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ