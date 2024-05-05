نتنياهو يهاجم بن غفير وسموتريتش بسبب تنفيذ اجتياح رفح

أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض خلال اجتماع مجلس الوزراء انتقادات وزراء اليمين المتطرف بشأن وتيرة العمليات الإسرائيلية في غزة، وتنفيذ اجتياح مدينة رفح.

جاء ذلك في أعقاب التصريحات العلنية المهاجمة له التي أدلى بها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش.

وقال نتنياهو لحكومته “لا أحتاج لأحد إلى أن يخبرني بما يجب أن أفعله أو كيف أفعل ذلك”.

وأضاف "الأشياء تحدث وستحدث أتوقع الوحدة من هذه الطاولة”.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال اللقاء أنه “خلال الأسبوع الماضي، شارك بشكل مكثف للغاية في الإعداد لعملية اجتياح رفح – بما في ذلك اليوم.

وأضاف "ستتم العملية قريبا، قريبا جدا”، ما أثار معارضة من زملاء اليمين المتطرف، بحسب موقع “والا” العبري.