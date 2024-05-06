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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم 6-5-2024

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني في مصر

يستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الجنيه الإسترليني خلال  تعاملات اليوم الاثنين 6 مايو 2024 في أبرز بنوك  القطاع العام والخاص بمصر.

أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين  في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:60.17 جنيه
سعر البيع : 60.46 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  الاثنين في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سعر الشراء: 60.03 جنيه
سعر البيع : 60.32 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك قطر الوطني  

سعر الشراء: 59.94 جنيه
سعر البيع : 60.24 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  الاثنين في البنك المركزي

سعر الشراء: 59.91 جنيه
سعر البيع : 60.10 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنوك( أبوظبي التجاري، المصرف العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد)

سعر الشراء:59.91 جنيه
سعر البيع : 60.21 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم  الاثنين  في بنوك (الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول، التجاري الدولي  CIB، المصرف العربي الدولي)

سعر الشراء:59.90 جنيه
سعر البيع : 60.21 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك مصر 

سعر الشراء:59.78 جنيه
سعر البيع : 60.21 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك  HSBC

سعر الشراء: 59.82 جنيه
سعر البيع : 60.15 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري

 سعر الشراء: 59.75 جنيه
سعر البيع : 60.21 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في المصرف المتحد 

سعر الشراء:59.61 جنيه
سعر البيع : 60.21 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:58.91 جنيه
سعر البيع : 60.21 جنيه

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين

يقدّم  مصرف أبوظبي الإسلامي  أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين مسجلا 60.17 جنيه للشراء.

وفي مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وفقا لآلية العرض والطلب وذلك للقضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر العملات الأجنبية فضلا عن كبح موجات التضخم.

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