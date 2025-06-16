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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي في حوار مباشر مع المصريين في المملكة المتحدة: تعزيز التواصل ودعم أبناء الوطن بالخارج

وزير الخارجية في لقاء افتراضي مع الجالية المصرية في بريطانيا
وزير الخارجية في لقاء افتراضي مع الجالية المصرية في بريطانيا
علي صالح

شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج فى لقاء افتراضي مع الجالية المصرية في المملكة المتحدة الاحد بحضور السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، والسفير محمد أبو الخير القنصل العام بلندن، وممثلي القطاع القنصلي بوزارة الخارجية.

رحب الوزير عبد العاطى بالدور الفعال للجالية المصرية في المملكة المتحدة في تعزيز العلاقات المصرية البريطانية، وشدد على الأهمية القصوى التى توليها وزارة الخارجية للمواطنين المصريين في الخارج وتقديم الرعاية الكاملة والخدمات القنصلية لهم في مختلف دول العالم وربطهم بوطنهم، مستعرضاً ما بذلته الوزارة من جهود خلال الفترة الأخيرة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى في الخارج من خلال رقمنة الخدمات القنصلية وطرح العديد من المبادرات الجديدة بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية لخدمة المصريين بالخارج.

وسلط وزير الخارجية الضوء على اهتمام الدولة على التواصل مع المصريين بالخارج من كافة الأجيال، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية لعقد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج المقرر عقده خلال شهر اغسطس ٢٠٢٥، باعتباره منصة حوار مباشر بين الدولة والمواطنين في الخارج وبحث القضايا التي تهمهم وللاستماع الى مقترحاتهم وشواغلهم، مؤكداً أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات. كما أشار إلى الاستعدادات الجارية للإعداد لعملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة مؤكداً على أهمية ممارسة المصريين في الخارج لحقوقهم الدستورية والمشاركة بفعالية في الاستحقاقات النيابية القادمة.

من جانبه، استعرض السفير نبيل حبشي المبادرات المختلفة التي طرحتها وزارة الخارجية بهدف توفير الخدمات للمصريين في الخارج، وكذلك التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالمشاركة في النسخة السادسة لمؤتمر المصريين في الخارج، وتناول الفعاليات المتعددة المقرر أن تنظمها الوزارة للأجيال المختلفة من المصريين في الخارج خلال الفترة القادمة، موكداً حرص الدولة على التواصل المستمر مع أبناء الوطن في الخارج، وحث أعضاء الجالية على المشاركة بفعالية في الاستحقاقات النيابية القادمة.

على صعيد آخر، استمع الوزير عبد العاطى إلى مداخلات من السفير المصرى لدى المملكة المتحدة والقنصل العام بلندن حول ما تم إنجازه من إجراءات خلال الفترة الأخيرة لتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين بالمملكة المتحدة، مشددا على أهمية مواصلة التواصل النشط مع أبناء الجالية في المملكة المتحدة.

عبدالعاطي وزير الخارجية المصريين في المملكة المتحدة الجالية المصرية في بريطانيا السفير نبيل حبشي

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