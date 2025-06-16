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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | سامسونج تكشف عن أرخص هواتف الذكاء الاصطناعي.. 4 ميزات مبتكرة تغير طريقة تواصلك على واتساب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

بسبب صفقة فيسبوك الضخمة.. جوجل تنهي شراكتها مع Scale AI

أعلنت شركة جوجل، أكبر عميل لشركة “سكيل إيه آي” (Scale AI) - المتخصصة في وسم بيانات الذكاء الاصطناعي- عن نيتها إنهاء علاقتها مع الشركة، ويأتي ذلك بعد أن أفادت تقارير بأن شركة “ميتا”، المالكة لـ فيسبوك، استحوذت على حصة تبلغ 49% من أسهم Scale AI.

واتساب كما لم تعرفه من قبل.. 4 ميزات مبتكرة تغير طريقة تواصلك

طرحت خدمة واتساب، 4 ميزات مبتكرة تهدف إلى جعل المنصة أكثر تفاعلا وجاذبية، مع دعم خفي لمبادرة الذكاء الاصطناعي من ميتا Meta AI، في خطوة جديدة تهدف لتعزيز تجربة المستخدم والحفاظ على تنافسيتها أمام تطبيقات مراسلة مثل تليجرام وسينجال.


زيارة غامضة.. مدير شاومي يتفقد أحدث هواتف هواوي

جذبت سلسلة هواوي Pura 80 اهتمام المستهلكين، لكنها أيضا أصبحت محط أنظار منافسيها، مثل شركة شاومي، فقد أظهرت معلومات جديدة أن أحد كبار المسؤولين في شاومي قام مؤخرا بزيارة متجر هواتف هواوي لمعاينة الأجهزة الذكية الحديثة التي تم إطلاقها مؤخرا.

سامسونج تكشف عن أرخص هواتف الذكاء الاصطناعي

تستعد شركة سامسونج Samsung، إحدى أكثر العلامات التجارية ثقة في سوق الهواتف الذكية، لإطلاق نموذجين جديدين ضمن سلسلتيها الشهيرة Galaxy M وGalaxy F، وهما  Galaxy M36 و Galaxy F36، وقد ظهرت هذه الأجهزة في قائمة Google Play Console، مما يشير إلى أن إطلاقهما قد يكون قريبا جدا.

10 ميزات عظيمة تصل هواتف آيفون قريبا.. تعرف عليها

كشفت شركة آبل رسميا عن نظام التشغيل الجديد iOS 26، واصفة إياه بأنه أكبر تحول بصري ووظيفي تشهده هواتف آيفون منذ أكثر من عشر سنوات، النظام الجديد لا يقتصر على تحديث سنوي تقليدي، بل يمثل إعادة تصور شاملة لتجربة المستخدم، من حيث التصميم، التفاعل، والقدرات الذكية.

تليفونك بيراقبك.. كيف تجمع أدوات الذكاء الاصطناعي بياناتك؟
 

من استخدام المساعدات الذكية مثل ChatGPT أو Microsoft Copilot إلى تتبع النشاط البدني اليومي عبر الساعات الذكية؛ باتت أدوات الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من حياة كثيرين حول العالم. 

مفاجأة كبرى لمستخدمي واتساب حول العالم.. تحقق من هاتفك الآن

دعت منصة واتساب الشهيرة مستخدميها في جميع أنحاء العالم إلى تفقد التطبيق على هواتفهم، إذ يحمل لهم مفاجأة كبيرة، فقد أعلنت خدمة المراسلة المملوكة لـ مارك زوكربيرج ضمن مجموعة "ميتا"، عن مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لتحسين تجربة الدردشة على التطبيق.

بأسعار منخفضة.. خصم 37% على أغلي هواتف سامسونج Galaxy S

في خطوة مفاجئة ومغرية لعشاق هواتف سامسونج؛ أعلنت إحدي منصات التجارة الشهيرة عن تخفيضات كبيرة على هواتف سلسلة الهواتف الرائدة Galaxy S24، تشمل كلا من Galaxy S24 Ultra وGalaxy S24، ضمن عروض محدودة المدة.

لو مرتبك بيطير قبل آخر الشهر.. ChatGPT ممكن يعدل ميزانيتك في 5 دقايق

لم يعد استخدام شات جي بي تي ChatGPT مقتصرا على المبرمجين والتقنيين فقط، بل أصبح أداة عملية ومباشرة بشكل متزايد في مجال الإدارة المالية الشخصية واتخاذ القرارات اليومية، خاصة حين تحتاج إلى نصيحة واضحة وصادقة خالية من المجاملات.

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