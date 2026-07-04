هاتدفع كام؟ خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء، لذلك يزداد البحث مع بداية كل شهر عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026، لمعرفة قيمة الفاتورة قبل موعد السداد، وتجنب الغرامات أو تأخير الدفع، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها شركات توزيع الكهرباء لتيسير الأمر على المواطنين.

الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يوليو 2026

كشفت الشركة القابضة للكهرباء، عبر منشور لها بموقع «فيسبوك»، الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشتركون من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يوليو 2026، وذلك باسم المشترك فقط من خلال موقعها الإلكتروني.

- الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء.

- ثم اختار قسم الخدمات.

- اضغط على خدمة «الاستعلام عن الفاتورة الشهرية».

- بعد ذلك ادخل بيانات صاحب العداد المتعاقد.

- اكتب رقم العداد وحدد موقع تركيبه.

- سجل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

- اضغط على زر «الاستعلام»، لتظهر قيمة الفاتورة المستحقة.

سداد فاتورة كهرباء شهر يوليو 2026 إلكترونيًا

يمكن للمواطنين الأن، سداد قيمة الفاتورة إلكترونيًا بسهولة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وللوصول إليها اضغط هنــــــــــــا.

- اختر خدمة دفع الفاتورة، وبعد ذلك ادخل بيانات العداد.

- ثم ادخل كود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء، وبعد إرسال الطلب.

- ويجب التأكد من صحة البيانات، ثم اختر وسيلة الدفع المناسبة، وبذلك تكون قد أتممت عملية السداد بنجاح.

شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

ويتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر «9» شركات توزيع بالمحافظات، وهما:

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

- وشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

- وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

- وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

- وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء».

أهمية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء قبل السداد

يساعد الاستعلام عن فاتورة الكهرباء قبل موعد السداد في معرفة قيمة الاستهلاك الشهري، والاستعداد لسداد الفاتورة في موعدها، وتجنب الغرامات أو أي إجراءات قد تنتج عن التأخر في الدفع، مع الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها وزارة الكهرباء لتسهيل حصول المواطنين على خدماتها دون الحاجة إلى زيارة مقار شركات التوزيع.