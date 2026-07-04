قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا : سيطرنا على 5 قرى في شرق أوكرانيا
الرئيس السيسي يسلم علم القوات المسلحة لقائد حرس الشرف لرفعه على مقر القيادة الاستراتيجية
أرقام استثنائية في مونديال 2026.. أسرع الأهداف في كأس العالم
مونديال 2026 .. القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا فى افتتاحية دور الـ 16
كسور وكدمات .. ننشر أسماء مصابي انهيار مصنع مفروشات الصفا في أسيوط
من ملحمة أكتوبر 73 إلى بناء الجمهورية الجديدة .. محطات في تاريخ وطن حماه الجيش
العبور الثالث .. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا في مقر القيادة الاستراتيجية
هاتدفع كام؟ خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026
تقرير فلسطيني: الاحتلال صعّد مصادرة الأراضي بأوامر عسكرية وأقام 53 مستوطنة
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ.. الرئيس السيسي يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية
الرئيس السيسي يتفقد مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة
أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

هاتدفع كام؟ خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026
خالد يوسف

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء، لذلك يزداد البحث مع بداية كل شهر عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026، لمعرفة قيمة الفاتورة قبل موعد السداد، وتجنب الغرامات أو تأخير الدفع، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها شركات توزيع الكهرباء لتيسير الأمر على المواطنين.

الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر يوليو 2026

كشفت الشركة القابضة للكهرباء، عبر منشور لها بموقع «فيسبوك»، الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشتركون من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يوليو 2026، وذلك باسم المشترك فقط من خلال موقعها الإلكتروني.

- الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء.

- ثم اختار قسم الخدمات.

- اضغط على خدمة «الاستعلام عن الفاتورة الشهرية».

- بعد ذلك ادخل بيانات صاحب العداد المتعاقد.

- اكتب رقم العداد وحدد موقع تركيبه.

- سجل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

- اضغط على زر «الاستعلام»، لتظهر قيمة الفاتورة المستحقة.

سداد فاتورة كهرباء شهر يوليو 2026 إلكترونيًا

يمكن للمواطنين الأن، سداد قيمة الفاتورة إلكترونيًا بسهولة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وللوصول إليها اضغط هنــــــــــــا.

- اختر خدمة دفع الفاتورة، وبعد ذلك ادخل بيانات العداد.

- ثم ادخل كود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء، وبعد إرسال الطلب.

- ويجب التأكد من صحة البيانات، ثم اختر وسيلة الدفع المناسبة، وبذلك تكون قد أتممت عملية السداد بنجاح.

شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

ويتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر «9» شركات توزيع بالمحافظات، وهما:

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

- وشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

- وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

- وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

- وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء».

أهمية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء قبل السداد

يساعد الاستعلام عن فاتورة الكهرباء قبل موعد السداد في معرفة قيمة الاستهلاك الشهري، والاستعداد لسداد الفاتورة في موعدها، وتجنب الغرامات أو أي إجراءات قد تنتج عن التأخر في الدفع، مع الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها وزارة الكهرباء لتسهيل حصول المواطنين على خدماتها دون الحاجة إلى زيارة مقار شركات التوزيع.

لاستهلاك الشهري للكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشركة القابضة للكهرباء سداد فاتورة كهرباء شركات توزيع الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

ترشيحاتنا

إيهاب توفيق

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

فرح شعبان

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

جانب من المضبوطات

بيطري الشرقية يضبط 29 طن لحوم ودواجن وطيور ومنتجات غذائية فاسدة ومجهولة

بالصور

أمراض القلب تنتظر متبعي هذا النظام الغذائي .. دراسة تحذر

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد