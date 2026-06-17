قبل الغرامة.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2026 وطرق الدفع أونلاين

تزايدت معدلات البحث من قبل العديد من المواطنين، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2026 وطرق الدفع أونلاين، تزامنًا مع بدء إتاحة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر خدمة الاستعلام عن استهلاك الكهرباء شهريًا ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها.



خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يونيو 2026 أون لاين

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، طريقتين للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية أونلاين، حيث تكون خطوات الطريقة الأولى كالآتي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء بالضغط هـــنــــا.

- اضغط على أيقونة الخدمات من الصفحة الرئيسية.

- اختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

- ادخل بيانات صاحب العداد بشكل صحيح، وعلى رأسها رقم العداد.

- كتابة القراءة المكونة من 10 أرقام في الخانة المخصصة.

- اضغط على زر استعلام لعرض قيمة الفاتورة فورا.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يونيو 2026 عبر المنصة الموحدة

أما خطوات الطريقة الثانية كالآتي:

- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بالضغط هنـــــــــــا.

- اختيار خدمة دفع الفاتورة.

- ثم ادخل رقم العداد وكود السداد الإلكتروني.

- ثم قم بالضغط على إرسال الطلب ثم تأكيد العملية.

- اختيار وسيلة الدفع المناسبة مثل «بطاقة فيزا، مدى، أو المحافظ الإلكترونية».

طرق دفع فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2026 أونلاين

وأتاحت الوزارة طريقة لدفع فاتورة الكهرباء الشهرية أونلاين من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- اختيار خدمة دفع الفاتورة.

- ثم ادخل رقم العداد وكود السداد الإلكتروني.

- ثم قم بالضغط على إرسال الطلب ثم تأكيد العملية.

- اختيار وسيلة الدفع المناسبة مثل «بطاقة فيزا، مدى، أو المحافظ الإلكترونية».

أماكن سداد فاتورة الكهرباء

ووفرت الجهات المختصة عد من الأماكن لدفع فاتورة الكهرباء الشهرية، وهي:

- ماكينات البنك الزراعي المصري.

- مكاتب البريد في مختلف المحافظات.

- المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الإنترنت.

- منافذ الدفع الإلكتروني: «فوري، أمان، مصاري، ضامن، سداد».

- تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل «Bee» ووقتـي وتمام.

أسباب ارتفاع الاستهلاك خلال الصيف

تشهد معدلات استهلاك الكهرباء ارتفاعًا ملحوظًا خلال أشهر الصيف بسبب تشغيل أجهزة التكييف لفترات طويلة.

بالإضافة إلى ترك بعض الأجهزة موصلة بالكهرباء أو في وضع الاستعداد، ما يؤدي إلى استهلاك طاقة إضافية دون فائدة حقيقية.