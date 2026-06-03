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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وفّر في ميزانية البيت.. طرق سحرية لتقليل فاتورة الكهرباء مع استخدام التكييفات | فيديو

التكييف
التكييف
هاني حسين

مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد استخدام المواطن للمراوح والتكييفات بشكل كبير في المنازل لخفض درجات الحرارة، وفي هذا التقرير نوفر عدة نصائح تقلل من فاتورة الكهرباء.

الاستخدام المفرط للكهرباء يُزيد من قيمة الفاتورة 


يُسهم الاستخدام المفرط للكهرباء في زيادة قيمة الفواتير الشهرية بشكل ملحوظ، كما يؤدي إلى ارتفاع الأحمال على شبكات ومصادر الطاقة، وهو ما ينعكس على كفاءة المنظومة الكهربائية والبيئة، لذلك أصبح ترشيد الاستهلاك ضرورة اقتصادية وسلوكا مسئولًا للحفاظ على الموارد وتقليل النفقات.

متى يرتفع استهلاك الكهرباء؟


تشهد معدلات استهلاك الكهرباء ارتفاعًا ملحوظًا خلال أشهر الصيف، خاصة مع تشغيل أجهزة التكييف والمراوح لفترات طويلة.

كما يؤدي ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل أو الاستعداد دون استخدام فعلي إلى استهلاك طاقة إضافية يمكن تجنبها بسهولة.

نصائح ذهبية لترشيد استهلاك الكهرباء 

إطفاء الأجهزة غير المستخدمة


ينصح بفصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة وعدم تركها في وضع الاستعداد، حيث تستهلك قدرا من الطاقة حتى في حالة عدم استخدامها.

استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة


ويفضل اختيار الأجهزة الحاصلة على تصنيف كفاءة الطاقة المرتفع، مثل الفئات A+ أو أعلى، لما توفره من استهلاك أقل للكهرباء مقارنة بالأجهزة التقليدية.

ضبط درجة حرارة التكييف


ويؤكد الخبراء أن ضبط التكييف على درجة حرارة 24 مئوية يعد الخيار الأمثل لتحقيق التوازن بين التبريد المريح وترشيد استهلاك الكهرباء.

بينما يؤدي خفض درجة الحرارة إلى 18 أو 16 مئوية إلى زيادة فترات تشغيل الضاغط «الكمبروسر»، ما يرفع معدلات الاستهلاك بشكل كبير.

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف


كشفت خبيرة الإقتصاد المنزلي، هبة محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن العديد من الطرق الطبيعية والبسيطة التي يمكن أن تساعد على خفض حرارة المنزل وتحسين الشعور بالراحة خلال الأيام الحارة.

أغلق النوافذ والستائر نهاراً


تدخل نسبة كبيرة من حرارة الشمس إلى المنزل عبر النوافذ، لذلك يُنصح بإغلاق الستائر أو استخدام الستائر المعتمة خلال ساعات الذروة، خاصة في الغرف التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة.

افتح النوافذ ليلاً


عندما تنخفض درجات الحرارة مساءً، يمكن فتح النوافذ للسماح بدخول الهواء البارد وتجديد الهواء داخل المنزل. ويساعد ذلك على التخلص من الحرارة المتراكمة خلال النهار.

استخدم المراوح بطريقة ذكية


يمكن وضع وعاء يحتوي على مكعبات الثلج أو زجاجات مياه مجمدة أمام المروحة، مما يساعد على دفع هواء أكثر برودة داخل الغرفة ويمنح شعوراً بالانتعاش.

تحذيرات صحية عند استخدام التكييف والمراوح 

وجه الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، للأهالي أثناء استخدام المراوح والتكييفات بعد الاستحمام، موضحا أن التباين الشديد في درجات الحرارة بشكل يومي يسبب مشكلات لبعض الفئات من الناس.


وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين يعانون من نقص في المناعة أو أمراض مزمنة، تواجههم مشكلات كثيرة من درجات الحرارة المختلفة خاصة ارتفاع درجات الحرارة، مضيفا: لازم المياه تكون دفئة متوسطة، والتنشيف بشكل جيد بعد الاستحمام مباشرة.

وأضاف الدكتور مجدي بدران: لازم نهوي العربية قبل ركوبها، والإكثار من تكييف السيارات يتسبب في مشكلات، وبالنسبة لاستخدام التكييف أو المروحة أفضل فهذا متوقف على درجة حرارة المكان وصحة الشخص نفسه، فعندما تكون درجة الحرارة فوق 35 يفضل التكييف، وفي حالة إن درجات الحرارة معتدلة يفضل المروحة.

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