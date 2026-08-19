أستون فيلا يضم حارس اليابان سوزوكي ويعزز صفوفه بظهير أتلتيكو مدريد

واصل نادي أستون فيلا تحركاته خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما أعلن إتمام صفقة التعاقد مع الياباني زيون سوزوكي، حارس مرمى بارما الإيطالي، بشكل نهائي.

ويأتي وصول سوزوكي ضمن خطة النادي الإنجليزي لتدعيم صفوفه ورفع مستوى المنافسة داخل الفريق، خاصة في مركز حراسة المرمى، استعدادًا للموسم الجديد.

ويُعد الحارس الياباني، المولود في الولايات المتحدة والذي نشأ في مدينة أوراوا اليابانية، أحد أبرز المواهب الصاعدة في مركزه، بعدما بدأ مسيرته مع أوراوا ريد دايموندز، قبل خوض تجربة في بلجيكا مع سينت ترويدن، ثم الانتقال إلى الدوري الإيطالي من بوابة بارما.

وخاض سوزوكي موسمين في الدوري الإيطالي، كما أصبح أحد عناصر المنتخب الياباني الأول، حيث يمتلك في رصيده 22 مباراة دولية.

ولم يكتف أستون فيلا بصفقة الحارس الياباني، إذ أعلن أيضًا التعاقد مع الظهير الإيطالي ماتيو روجيري قادمًا من أتلتيكو مدريد، ليواصل النادي تعزيز خياراته الدفاعية.

ويمتلك روجيري خبرة كبيرة رغم صغر سنه، بعدما خاض أكثر من 100 مباراة مع فرق أتالانتا المختلفة، ونجح في التتويج بعدد من الألقاب القارية خلال مسيرته.

وتأتي الصفقتان ضمن تحركات أستون فيلا لإعادة ترتيب قائمته وتدعيم مختلف المراكز، بهدف تكوين فريق أكثر عمقًا وقدرة على المنافسة خلال الاستحقاقات المقبلة.