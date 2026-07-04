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مونديال 2026 .. القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا فى افتتاحية دور الـ 16
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال 2026 .. القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا فى افتتاحية دور الـ 16

منتخب المغرب
منتخب المغرب
حسن العمدة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية، مساء اليوم السبت، نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي المغرب وكندا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لمواصلة مشواره نحو الأدوار المتقدمة من البطولة العالمية.

ويدخل المنتخب المغربي المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تجاوز عقبة هولندا في الدور السابق، عقب مواجهة قوية انتهت بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم "أسود الأطلس" بطاقة التأهل لصالحهم عبر ركلات الترجيح، مؤكدين قدرتهم على المنافسة أمام كبار المنتخبات.

في المقابل، وصل المنتخب الكندي إلى الدور ذاته بعد تحقيق فوز ثمين على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ليواصل ظهوره المميز في البطولة ويضرب موعدًا مع المنتخب المغربي في واحدة من أبرز مباريات ثمن النهائي.

موعد مباراة المغرب وكندا

تنطلق مباراة كندا والمغرب في كأس العالم 2026، اليوم السبت 4 يوليو 2026، على ملعب هيوستن، وذلك في تمام الساعة الـ8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي الـ6:00 بتوقيت المغرب.

تزداد أهمية المباراة بالنظر إلى المكافأة الكبيرة التي تنتظر الفائز، إذ سيضمن المتأهل مكانه في الدور ربع النهائي، حيث سيواجه المنتصر من المباراة الأخرى التي تجمع بين فرنسا وباراجواي، ما يفتح الباب أمام فرصة تاريخية لمواصلة التقدم نحو الأدوار الحاسمة.

ويعول المنتخب المغربي على مجموعة من نجومه الذين تألقوا خلال البطولة، وفي مقدمتهم الحارس ياسين بونو الذي لعب دورًا بارزًا في التأهل أمام هولندا، بينما يأمل المنتخب الكندي في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق مفاجأة جديدة أمام أحد أبرز ممثلي الكرة العربية والإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكندا

تحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع، خاصة في المغرب، حيث أعلنت القناة الرياضية المغربية عن نقل اللقاء بشكل مجاني عبر البث الأرضي داخل المملكة، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة المواجهة دون الحاجة إلى اشتراك في القنوات المشفرة.

ويمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي بدر 26 شرق باستخدام أجهزة المالتيستريم، حيث تبث المباراة على التردد الأرضي المجاني المخصص للمشاهدين داخل المغرب.

كما سيكون اللقاء متاحًا عبر شبكة "بي إن سبورتس" الناقلة الحصرية لبطولة كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال قناتي beIN Sports Max 1 وbeIN Sports Max 3 المشفرتين.

رغم ذلك، لن تبث قناة بي إن سبورت المفتوحة، مواجهة المغرب وكندا، حيث تنقل القناة المفتوحة، مباريات المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم، باستثناء مباريات الجزائر والمغرب لنقلهم على القنوات الخاصة بالدولتين، على مستوى البث الأرضي المحلي.


 

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