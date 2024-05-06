عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد المسلماني: حروب نتنياهو ضد غزة مليئة بالدماء

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى، المذاع على قناة "الحياة"، عن الأوضاع في قطاع غزة، والحرب الغاشمة الذي يشنها الاحتلال الصهيوني، قائلا: نتنياهو تولى السلطة في إسرائيل كـ اصغر رئيس وزراء.

وأضاف “أحمد المسلماني”، نتنياهو خاض 5 حروب ضد الشعب الفلسطيني، متابعا: الحرب الحالية ليست الأولى له في غزة، بل هي الخامسة، بالإضافة إلى بعض الغارات المحدودة.

وأكمل: الحروب السابقة ليست بضخامة الحرب الحالية، ولكن كل حروب نتنياهو ضد قطاع غزة تكون مليئة بالدماء، ويستشهد بها عدد كبير من الشعب الفلسطيني، ويهدم خلالها الكثير من البيوت.


واسترسل: حرب 2008 قتل فيها ما يقارب 1400 شهيد فلسطيني من بينهم 300 طفل، بالإضافة إلى الحروب السابقة والغارات التي يشنها الاحتلال باستمرار على القطاع خلال السنوات الماضية.

 

احمد المسلماني قطاع غزة إسرائيل غزة الاحتلال الصهيوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس شم النسيم اليوم.. ماذا يحدث؟

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

الزمالك يتعرض للهزيمة.. خالد الغندور يعلق على الخسارة من سموحة في الدوري

نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

رايح يعتزل .. نجم الزمالك السابق ينتقد عبد الله السعيد

رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

ترشيحاتنا

أخبار السيارات| نصائح للعناية بهيكل السيارة الخارجي.. أسعار مرسيدس EQ بالسوق المحلي

حدث ليلا| مصر وجنوب السودان.. خطوات مهمة نحو تعاون مثمر بمجال المياه.. اندلاع حريق بملاهي في أسيوط.. نجل هبة مجدي ومحمد محسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

حسام حسن: البنا ظلمني وأتمنى تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية

استئناف خطة تخفيف أحمال الكهرباء غدًا

طريقة الاستعلام إلكترونيا عن قيمة معاشات مايو 2024

الشغل مش عيب.. نشوى مصطفى تكشف عن مهنتها قبل التمثيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة ابنتها.. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

يسحق الجميع مقارنة بسعره.. تسريبات المواصفات الكاملة لهاتف جوجل بكسل 8a

فستان جلد جريء.. علا رشدي تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

قصير جدا.. ميريام فارس تثير ضجة بملابسها

فيديو

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ