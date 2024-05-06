أحمد المسلماني: حروب نتنياهو ضد غزة مليئة بالدماء

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى، المذاع على قناة "الحياة"، عن الأوضاع في قطاع غزة، والحرب الغاشمة الذي يشنها الاحتلال الصهيوني، قائلا: نتنياهو تولى السلطة في إسرائيل كـ اصغر رئيس وزراء.

وأضاف “أحمد المسلماني”، نتنياهو خاض 5 حروب ضد الشعب الفلسطيني، متابعا: الحرب الحالية ليست الأولى له في غزة، بل هي الخامسة، بالإضافة إلى بعض الغارات المحدودة.

وأكمل: الحروب السابقة ليست بضخامة الحرب الحالية، ولكن كل حروب نتنياهو ضد قطاع غزة تكون مليئة بالدماء، ويستشهد بها عدد كبير من الشعب الفلسطيني، ويهدم خلالها الكثير من البيوت.



واسترسل: حرب 2008 قتل فيها ما يقارب 1400 شهيد فلسطيني من بينهم 300 طفل، بالإضافة إلى الحروب السابقة والغارات التي يشنها الاحتلال باستمرار على القطاع خلال السنوات الماضية.



