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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الدقهلية: إنقاذ مريض كاد يفقد حياته بسبب خراج ضرس

خراج كبير
خراج كبير
همت الحسينى

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى شربين المركزي في التعامل مع حالة طارئة نادرة كادت أن تودي بحياة مريض يبلغ من العمر 35 عامًا، نتيجة مضاعفات خطيرة ناجمة عن التهاب في ضرس سفلي لم يُعالج بالشكل المناسب.


وأوضح الدكتور محمد أبو العنين، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان، أن المريض كان قد توجّه لطبيب أسنان قبل عشرة أيام يشكو من ألم بالضرس السابع السفلي الأيمن، وتم وصف مضاد حيوي، إلا أن حالته لم تتحسن بل تدهورت بشكل حاد.


وأضاف أنه عند وصول المريض إلى العيادة الخارجية بمستشفى شربين، كان يعاني من ضعف عام، صعوبة شديدة في التنفس، وهبوط حاد بالدورة الدموية، مما استدعى حجزه بشكل عاجل.


وكشفت الفحوصات والأشعة عن وجود خراج واسع الانتشار في أرضية الفم والرقبة، ما أدى إلى انحراف في مجرى الهواء الطبيعي، وصعوبة بالغة في تركيب أنبوب التخدير. وقد تم التعامل مع الحالة وفق بروتوكول دقيق تضمن: فتح جراحي لتصريف الخراج وخلع الضرس المسبب مع وضع درنقة جراحية لتصريف السوائل وبدء علاج بالمضادات الحيوية الموجهة بناء على مزرعة ميكروبية
وأكد وكيل الوزارة أن هذه الحالة تبرز أهمية اليقظة الطبية والجاهزية في استقبال الحالات الطارئة، مشيدًا بجهود الفريق الطبي في إنقاذ حياة المريض، وموجهًا الشكر لإدارة المستشفى والطاقم الطبى وفى مقدمتهم الدكتور  أحمد معتمد – استشاري جراحات الوجه والفكين والجمجمة والدكتور مدحت كيوان – استشاري التخدير.

الدقهلية مديرية صحة اسنان

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