رفقة ابنتها.. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

شاركت الفنانة كارول سماحة، متابعيها، بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، رفقة ابنتها.

وتألقت كارول سماحة، مرتدية جيب طويلة وأنيقة من الدانتيل باللون الأسود، ونسقت معها توب مكشوف البطن بنفس اللون؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارول سماحة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج من ألوان النود لتبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت كارول سماحة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور كارول سماحة