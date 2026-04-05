محافظ الغربية ومجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية يتفقدون قلعة الصناعة بالمحلة الكبرى

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، يرافقه أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، للاطلاع على سير العمل والإنتاج بالمصانع الحديثة، ومتابعة التشغيل التجريبي لمصانع “غزل 1” و**“غزل 4”**، بالإضافة إلى تفقد مصانع تحضيرات النسيج والمجمعات الإنتاجية الكبرى، جاء ذلك بحضور المهندس أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر، رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والمهندس محمد الكاتب، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، ونوابه، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

جولة ميدانية محافظ الغربية

وشملت الجولة متابعة مصنع “غزل 4” الجديد على مساحة 24.6 ألف متر مربع، ومصنع “غزل 1” الذي يضم أكبر عدد من المرادن تحت سقف واحد نحو 183 ألف مردن على مساحة 62.5 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مصنع تحضيرات النسيج (2) على مساحة 21.2 ألف متر مربع ويضم 34 ماكينة، وتجارب التشغيل بمجمع النسيج الذي يضم 552 نول نسيج على مساحة نحو 40 ألف متر مربع، إلى جانب التجهيزات النهائية بمجمع الصباغة الذي يضم 125 ماكينة تجهيز على مساحة 36.8 ألف متر مربع.

تحرك تنفيذي عاجل

وعبّر المحافظ عن فخره واعتزازه الشديد بوجود صرح صناعي بهذا الحجم على أرض محافظة الغربية، مؤكدًا أن ما تشهده غزل المحلة من تطوير هو ترجمة حقيقية لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى الصناعة الوطنية اهتمامًا بالغًا في خطة طموحة لإعادة مصر إلى مكانتها الرائدة عالميًا في قطاع الغزل والنسيج. وأضاف: “المحلة الكبرى ليست مجرد مدينة صناعية، بل رمز للإبداع والإنتاجية المستمرة، وغزل المحلة ليست جزءًا من ذاكرة مصر الصناعية فقط، بل هي مستقبلها أيضًا”.

وطالب المحافظ بضرورة تسليط الضوء على الجهود الكبيرة للشركة وتسويق منتجاتها وإبراز مكانتها، ليعرف المواطن حجم الإنجازات وكنوز بلده، مشيدًا بروح التعاون والعمل الجماعي التي لمسها من أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الجولة، مؤكدًا أن هذا الدعم المشترك بين المحافظة والقطاع الصناعي الخاص يعكس التزامًا حقيقيًا بتطوير الصناعة الوطنية.

توفير دعم الصناعة الوطنية

وختم المحافظ الجولة بالتأكيد على أن المحافظة ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لتقوية الصناعة المصرية والانطلاق بها نحو آفاق أوسع، ورفع اسم شركة غزل المحلة عاليًا كقلب نابض للصناعة الوطنية ورمزًا للتميز الصناعي المصري.