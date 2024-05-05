عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

جمبسوت جذاب.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

نرمين الفقي
نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

txt

كاش مايوه.. ناهد السباعي تثير الجدل من البحر

txt

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

وتألقت نرمين الفقي، مرتديه جمبسوت أنيق باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نرمين الفقي في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها. 

كما اختارت نرمين الفقي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور نرمين الفقي 

نرمين نرمين الفقي صور نرمين الفقي اطلالات نرمين الفقي اخبار نرمين الفقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة للتاريخ.. نجم منتخب المغرب على أعتاب الأهلي في الصيف

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| قرارات حاسمة بشأنها قبل ساعات من انطلاقها

موضوعات متعلقة

دون مكياج.. فرح الزاهد تستعرض جمالها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

بدلة كلاسيكية.. منة فضالي تستعرض رشاقتها| شاهد

فستان جريء .. شاهد إطلالة منة عرفة في الاحتفال بعيد ميلادها

ماذا يحدث للدماغ عند تناول موزة يوميا؟

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

اليوم العالمي لنظافة اليدين.. غسلها باستمرار يحميك من هذه الأمراض

كاش مايوه.. ناهد السباعي تثير الجدل من البحر

فستان حورية البحر.. نجوى كرم تثير الجدل بأحدث إطلالة| شاهد

ترشيحاتنا

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

أول تعليق من حماس على قرار الاحتلال بإغلاق مكتب قناة الجزيرة

إنفوجراف.. تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون "مسن"

عضو بـ«فتح»: نتنياهو لن يوافق على أي حلول سياسية لإنهاء حرب غزة

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

اوهمهم بالسفر للخارج.. نصاب يستولي على 50 مليون جنيه من مواطنين| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جذاب.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

تاتو جذاب.. نسرين طافش تثير الجدل بظهورها | شاهد

الحمدلله على تمام النعمة.. نادر حمدي يرزق بمولودة جديدة

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان مبهج| شاهد

فيديو

يا نحلة.. هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها

وباء جديد يهدد هذه الدولة .. والطقس الحار وراء انتشاره.. فيديو

رياح محملة بالرمال والأتربة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

هبوط أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 ينخفص إلى 3000 جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ