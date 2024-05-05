جمبسوت جذاب.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت نرمين الفقي، مرتديه جمبسوت أنيق باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نرمين الفقي في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت نرمين الفقي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور نرمين الفقي