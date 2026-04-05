علي كلاي.. درة: كنت خائفة من ردود الفعل علي شخصية ميادة والشر اللي بداخلها

قالت الفنانة درةً ان شخصية " ميادة الديناري " بمسلسل علي كلاي ، موجودة في المجتمع ولكني كنت خائفة من تقديم تلك الشخصية ولكني كان لي تحدي ان أقدم دور مركب وبشكل جديد واستمتعت جدا بتلك الشخصية وتقديمها ، وعندما قرات الدور والشخصية كانت خائفة جدا وشخصية الفتاة الشعبية قدمتها قبل ذلك من الاستاذ وحيد حامد ومع الفنان هاني سلامة بفيلم " التوأم في الغرام " وأيضا قدمت شخصية سماح في العار وايضاً في مسلسل مزاج الخير .

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع د. عمرو الليثي علي شاشة الحياة وقدمت أشكال وأنواع مختلفة للفتاة الشعبية ، وهنا في مسلسل "علي كلاي " كانت فتاة شعبية شريرة  وهذه لاول مرة وهذي هي المخاطرة 

وقدم الإعلامي عمر الليثي درع تكريم لها من الشركة المتحدة وقناة الحياة علي تلك الشخصية الرائعة والتفوق باحداث المسلسل 

وتابعت ان هناك فنانات كبار قدموا تلك الشخصية من قبل ولكني حرصت علي انني لا أقلد اي فنانة ، وهناك ايضا في الحقيقية نماذج تعيش وسط الناس ، وشخصية ميادة نرجسية ولها طابع معين وانا كونت تلك الشخصية من خلال الشكل والمضمون  بالتنسيق مع المؤلف والمخرج 

واوضحت ان نبرة الصوت تأتي من خلال الاحداث والموقف وهي شخصية متسلطة وتخفي ضعفها من خلال صوتها العالي والحالة الهيستيرية ، وانا بطبيعتي لا اشاهد نفسي ولكني في الغالب وبشكل متكرر اقوم بتعديل الشكل والمضمون في الشخصية وقدمت شكل جديد  من حيث الملابس والاكسسوارات ، وتخيلت تلك الشخصية بالتنسيق مع المخرج وشاهدت معلمات في الواقع بهذا الزي . 

واشارت الي ان العباية التي ارتديها في احداث المسلسل قدمتها من خلال مصممين وأيادي مصر وايضا مصممين من السعودية وتونس  ، وسعدت بحالة التفاعل من السيدات مع هذا الزي 

وعن اول لحظة عندما قرأت الورق كان في ذهني انني قدمت كثيرا ادوار طيبة ولكن كان لدي التحدي والرغبة في تقديم دور جديد وشر مختلف  ، وطوال احداث لمسلسل هناك انتقام بداخل شخصية " ميادة " وتحولات درامية من خلال الشكل والمضمون وايضاً عدم قدرتها علي الانجاب ولديها حالة نقص.

