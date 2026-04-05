باسم سمرة: بعشق أكل المسمط وبحب البمبار والفشة والكرشة

كشف الفنان باسم سمرة تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية وبداياته في عالم التمثيل، مشيرًا إلى أنه يعشق الأكلات الشعبية.

وأضاف الفنان باسم سمرة، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة DMC، مساء اليوم الأحد، أنه يحب تناول الطعام في المسمط، ويفضل أكل "السمين"، وهي أكلة شعبية جميلة يحبها المصريون كثيرًا.

وتابع: «أحب البمبار والفشة والكرشة، وهذه الأكلات تعد من الأطعمة المفضلة بالنسبة لي».

وحل النجم باسم سمرة ضيفًا على برنامج صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس، الليلة في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث يتحدث عن مشاركته في مسلسل عين سحرية، بطولة عصام عمر، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2026.

وأكد باسم سمرة أن دوره في المسلسل حظي بتقدير الجمهور بشكل خاص، قائلًا: «ربنا وفقني في أعمالي الأخيرة، لكن شخصيتي في عين سحرية لاقت نجاحًا مميزًا، وأصبح الجمهور يناديني باسم "عم زكي" في الشارع».

وأشار باسم سمرة إلى حرصه المستمر على تطوير نفسه في الأداء واختيار أدواره، مؤكدًا: «دائمًا أسعى إلى تعلم المزيد وتقديم الأفضل في كل عمل أخوضه».

وتحدث باسم سمرة عن حياته الشخصية وعلاقته بوالده، موضحًا: «كان والدي يريد لي أن أسير على نهجه وأواصل عمله، لكن رغبتي كانت التوجه إلى مجال الفن، ولم يعارض قراري أبدًا».