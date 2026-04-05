سيديك: مبيعات الشركة خلال 2025 بلغت 14.4 مليار جنيه وصافي الربح 1.138 مليار

عقدت الجمعية العامة لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك» اجتماعها لاعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2025، بحضور الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والكيميائي محمد زكريا الأفندي، رئيس الشركة، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومساهمي الشركة.

استهلت الجمعية أعمالها بالوقوف دقيقة حدادًا على روح شهيد الواجب المهندس حسام صادق، مدير عام مساعد الجودة بشركة بتروجت – فرع دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية أثناء أداء عمله بموقع الشركة في حبشان بأبوظبي.

وأكد الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح أن «سيدبك» تُعد من أبرز شركات البتروكيماويات في مصر، لما تمتلكه من قدرات إنتاجية تسهم في توفير منتجات عالية القيمة تلبي احتياجات السوقين المحلي والتصديري، مشيرًا إلى دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الشركة تبنّت خلال الفترة الماضية عددًا من مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما انعكس إيجابًا على الأداء التشغيلي في ظل التحديات الراهنة، مؤكدًا أهمية التوسع في هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الاستدامة ورفع كفاءة التشغيل.

من جانبه، استعرض الكيميائي محمد زكريا الأفندي أبرز نتائج الأعمال خلال عام 2025، مشيرًا إلى تحقيق معدلات إنتاج متميزة، حيث بلغ إنتاج الإيثيلين نحو 233 ألف طن، والبولي إيثيلين نحو 188 ألف طن، إلى جانب منتجات ثانوية تدعم التكامل مع شركات القطاع.

وأوضح أن الشركة نجحت في التوسع بأسواق جديدة، خاصة في أمريكا الجنوبية، مع انتشار منتجاتها في 57 دولة، بما يعكس قوة تنافسيتها عالميًا، إلى جانب دورها في دعم وتوطين الصناعة المحلية.

وأضاف أن إجمالي مبيعات الشركة خلال عام 2025 بلغ 14.4 مليار جنيه، فيما سجل صافي الربح 1.138 مليار جنيه، رغم التحديات العالمية المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة والبوليمرات والظروف الجيوسياسية.

وأشار إلى إدراج الشركة ضمن قائمة أقوى 50 شركة في مصر لعام 2026 الصادرة عن مجلة فوربس الشرق الأوسط للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، بما يعكس قوة مركزها المالي ونجاح استراتيجيتها.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أكد استمرار «سيدبك» في ترسيخ ثقافة السلامة من خلال تطبيق أحدث نظم إدارة سلامة العمليات، وإجراء دراسات المخاطر التشغيلية بشكل دوري، والتوسع في الدراسات البينية مع الشركات المجاورة لتعزيز سلامة مجمع النهضة الصناعي.

وفي إطار التحول الرقمي، أوضح أن الشركة طبقت نظام (AVEVA PI) لربط وتحليل البيانات التشغيلية، إلى جانب تطوير أنظمة إدارة الإنذارات والأمن السيبراني، وإطلاق تطبيقات رقمية لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الأداء.

ولفت إلى تحقيق وفورات تراكمية في استهلاك الطاقة بلغت نحو 93 ألف ميجاوات/ساعة منذ عام 2015، من خلال تنفيذ مشروعات تحسين الكفاءة وتطبيق نظام إدارة الطاقة الرقمي (DEMS)، إلى جانب تبني استراتيجية لخفض الانبعاثات.

وأكد تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، من بينها مشروع الإنتاج المشترك للكهرباء والبخار (CHP)، وتطوير ضواغط الهواء، وتطبيق نظم التحكم المتقدم (APC) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين الأداء وخفض التكاليف والانبعاثات.

وأضاف أن الشركة تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات مستقبلية تشمل التوسع في نظم التحكم المتقدم وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير منظومة لاستيراد الإيثان بما يدعم استدامة الإمدادات ومرونة التشغيل.

وفي مجال الاستدامة البيئية، أوضح إصدار تقارير تقييم دورة الحياة (LCA) والإفصاح البيئي (EPD) لمنتجات الشركة، والتوسع في مبادرات الاقتصاد الدائري، ومنها استخدام مواد تعبئة معاد تدويرها بنسبة 100%، بما يعزز التوافق مع متطلبات التصنيع الأخضر ويدعم القدرة التصديرية.

وتواصل الشركة تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية في مجالات التعليم والصحة، من بينها دعم مدرسة سيدبك للتكنولوجيا التطبيقية والمشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب تقديم خدمات طبية مجانية.