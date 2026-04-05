الزراعة: رفع سعر القمح إلى 2500 جنية لـ الأردب ونتوقع توريد 5 ملايين طن

كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل جديدة بشأن موسم حصاد القمح، مشيرا إلى أن رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنية الأردب.

وأضاف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن كان سعر توريد القمح العام الماضي 2200 جنيها وارتفع العام الحالي بنسبة كبيرة، متابعا أن مصر تستعد لموسم الخير وحصاد القمح.



وأوضح خالد جاد، أن هناك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من القمح لم يتم المساس به حتى الآن، ما يطمئن المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية.

وأشار خالد جاد إلى أن موسم الحصاد الحالي يُتوقع أن يكون أفضل من العام الماضي، في ظل زيادة المساحة المنزرعة حوالي نصف مليون فدان، وهو ما سينعكس إيجابيًا على حجم الإنتاج.



وأكد خالد جاد المتحدث الرسمي أن الدولة تستهدف توريد 5 ملايين طن من القمح المحلي، خاصة بعد قرار رفع سعر أردب القمح إلى 2500 جنيه، بهدف تحفيز المزارعين على زيادة التوريد.