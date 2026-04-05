اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
معتمد جمال يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز على المصري

معتمد جمال
حسام الحارتي

قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريق المصري منافس كبير، وفريقه استعد لمباراة اليوم بتجهيزات خاصة من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: ”كنا نعلم صعوبة اللقاء، ووضعنا كل نقاط القوة في المنافس في حساباتنا، والتوفيق كان حليف الزمالك”.

وتابع: ”عدنا في المباراة بشكل سريع بعد تقدم المصري، وحزين لأننا أهدرنا العديد من الفرص المحققة، وأشكر اللاعبين لأنهم قدموا أفضل ما لديهم، كما أشكر جمهور الزمالك الذي جاء خلف الفريق اليوم”.

وواصل معتمد جمال: ”أدرس المنافس قبل أي مباراة، والمصري قام بتغيير طريقة لعبه، ولذلك غيرنا في بعض المراكز، وبعد ظهور بعض الأخطاء واستقبال هدف؛ قمنا بتصحيح بعض الأمور في الملعب، وعدنا للمباراة بشكل سريع”.

وأضاف: ”أحمد فتوح كان يرغب في الاستمرار في الملعب وفضلنا استبداله لأنه شارك في 180 دقيقة مع منتخب مصر، والجهاز الفني كان حريصًا على عدم تعرضه لأي إصابة، وحصلنا منه على أفضل شيء خلال 70 دقيقة”.

وواصل المدير الفني: ”عمر جابر هو قائد الفريق، ووجوده مهم، كما أن محمد إبراهيم لاعب شاب صاعد، وأنا سعيد بوجود ثنائي جيد في كل مركز، وأرى أننا قمنا بإبرام صفقات جديدة بتصعيد عدد من الشباب للفريق الأول”.

وتابع: ”شيكو بانزا تعرض للإصابة في الرباط الداخلي خلال مباراة أوتوهو في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية، وأشكره على تواجده في مباراة اليوم؛ لدعم زملائه من الملعب”.

واختتم معتمد جمال: ”الزمالك يمتلك حراسًا على أعلى مستوى، والحارس الجاهز سيشارك في المباراة، والفريق يضم 3 حراس كبار بجانب ثنائي من قطاع الناشئين، وجميع حراس مرمى الفريق على مستوى مميز”.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المصري برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري؛ ليرفع الفريق رصيده إلى 46 نقطة وينفرد بصدارة المسابقة.

