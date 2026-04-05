معتمد جمال يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز على المصري

قال معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريق المصري منافس كبير، وفريقه استعد لمباراة اليوم بتجهيزات خاصة من أجل تحقيق الفوز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: ”كنا نعلم صعوبة اللقاء، ووضعنا كل نقاط القوة في المنافس في حساباتنا، والتوفيق كان حليف الزمالك”.

وتابع: ”عدنا في المباراة بشكل سريع بعد تقدم المصري، وحزين لأننا أهدرنا العديد من الفرص المحققة، وأشكر اللاعبين لأنهم قدموا أفضل ما لديهم، كما أشكر جمهور الزمالك الذي جاء خلف الفريق اليوم”.

وواصل معتمد جمال: ”أدرس المنافس قبل أي مباراة، والمصري قام بتغيير طريقة لعبه، ولذلك غيرنا في بعض المراكز، وبعد ظهور بعض الأخطاء واستقبال هدف؛ قمنا بتصحيح بعض الأمور في الملعب، وعدنا للمباراة بشكل سريع”.

وأضاف: ”أحمد فتوح كان يرغب في الاستمرار في الملعب وفضلنا استبداله لأنه شارك في 180 دقيقة مع منتخب مصر، والجهاز الفني كان حريصًا على عدم تعرضه لأي إصابة، وحصلنا منه على أفضل شيء خلال 70 دقيقة”.

وواصل المدير الفني: ”عمر جابر هو قائد الفريق، ووجوده مهم، كما أن محمد إبراهيم لاعب شاب صاعد، وأنا سعيد بوجود ثنائي جيد في كل مركز، وأرى أننا قمنا بإبرام صفقات جديدة بتصعيد عدد من الشباب للفريق الأول”.

وتابع: ”شيكو بانزا تعرض للإصابة في الرباط الداخلي خلال مباراة أوتوهو في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية، وأشكره على تواجده في مباراة اليوم؛ لدعم زملائه من الملعب”.

واختتم معتمد جمال: ”الزمالك يمتلك حراسًا على أعلى مستوى، والحارس الجاهز سيشارك في المباراة، والفريق يضم 3 حراس كبار بجانب ثنائي من قطاع الناشئين، وجميع حراس مرمى الفريق على مستوى مميز”.

وحقق فريق الزمالك الفوز على المصري برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري؛ ليرفع الفريق رصيده إلى 46 نقطة وينفرد بصدارة المسابقة.