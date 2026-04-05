محافظ الغربية يشارك في اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية لأول مرة داخل قلعة الصناعة بالمحلة الكبرى لدعم التصنيع المحلي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شارك اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، والذي عُقد لأول مرة داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لبحث سبل دعم القطاع وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر، رئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والمهندس محمد الكاتب، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، ونوابه، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

توجيهات محافظ الغربية

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الرؤى والمقترحات التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الصناعة المصرية في هذا المجال، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة لتعزيز الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة الوطنية.

اجتماع الغرفة التجارية

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن انعقاد الاجتماع داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يحمل رسالة واضحة عن أهمية المدينة الصناعية العريقة، التي تُعد واحدة من أكبر القلاع الصناعية في مصر، والتي تميزت على مدار عقود بصناعة الغزل والمنسوجات ذات السمعة العالمية. وأضاف أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، بما يسهم في تحقيق نهضة حقيقية لهذا القطاع الحيوي.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح المحافظ حرص المحافظة الكامل على دعم صناعة الغزل والنسيج وتقديم كافة أوجه المساندة للمستثمرين، مشددًا على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية والانطلاق بها نحو آفاق أوسع. كما أشار إلى أن المناقشات خلال الاجتماع عكست روحًا وطنية وتفاؤلًا كبيرًا بمستقبل الصناعة، خاصة في ظل التطوير الكبير الذي تشهده الشركة.

مواجهه التحديات الراهنة

وأضاف المحافظ أن التحديات العالمية الراهنة تمثل فرصة حقيقية لمصر لتعظيم الاستفادة من ميزاتها التنافسية، وعلى رأسها القطن طويل التيلة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل وفق منهج “خلية النحل” لمعالجة أي عقبات أمام المستثمرين واستغلال الفرص المتاحة لتعزيز الصناعة الوطنية.

عرض فيلم نسيج من ذهب

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عرض فيلم قصير بعنوان «نسيج من ذهب» استعرض تاريخ وإنجازات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى منذ تأسيسها عام 1927، إلى جانب استعراض المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. كما تم مناقشة سبل تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي من الغزول لتلبية احتياجات السوق، ودعم التعليم الفني المتخصص من خلال تطوير المدارس المرتبطة بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

دعم الصناعة المصرية

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة بشركة غزل المحلة والمصانع المرتبطة بها، ودعم توفير الخامات المتنوعة التي تلبي احتياجات السوق، إلى جانب تعزيز الشفافية في عرض القدرات الإنتاجية، والاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة، مع العمل على التشغيل الأمثل للمصانع الحديثة، خاصة مصنع الصباغة الجديد. كما تهدف التوصيات إلى زيادة الإنتاج وتكثيف التعاون بين مختلف الأطراف للوصول إلى خطة تسويقية فعالة تدعم انتشار المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.