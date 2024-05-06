تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس شم النسيم اليوم.. ماذا يحدث؟

يبحث الكثير عن حالة الطقس اليوم الاثنين من الأرصاد، بالتزامن مع شم النسيم، وذلك قبل الخروج للتنزه في الحدائق والمنتزهات المختلفة.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

في هذا السياق، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين على البلاد بالتزامن مع يوم شم النسيم.



وأوضحت منار غانم في تصريحات تليفزيونية ، أن الأجواء اليوم ستكون ربيعية بامتياز على القاهرة الكبرى، ودرجة الحرارة على القاهرة ستكون 28 درجة مئوية.

منخفض جوى

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، أن قيم درجات الحرارة ستكون أقل من المعدلات مع استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوى الموجود فى طبقات الجو العليا، فهناك منخفض جوي وأجواء مائلة للبرودة مساء غد في المدن الجديدة والصحراوية.

كما أوضحت منار غانم أيضًا، أنه من المتوقع اليةم وجود سحب منخفضة ومتوسطة تحجب جزء كبير من أشعة الشمس تساعد على الشعور بأجواء ربيعية، لافته إلى أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.



وأشارت إلى وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية يساعد على الاحساس بالأجواء الربيعية، مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2 لـ 3 متر.

تحذير عاجل

وأكدت منار غانم في حديثها، أن الأجواء العامة في البلاد تسمح بالاستمتاع بإجازة شم النسيم بسهولة جدًا مع تجنب نزول البحر المتوسط أثناء التواجد على الشواطئ، نظرًا لارتفاع الأمواج الشاطئية.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار خفيفة

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 16

العاصمة الإدارية 29 16

6 أكتوبر 28 16

بنهــــا 27 16

دمنهور 27 16

وادي النطرون 27 16

كفر الشيخ 26 16

المنصورة 26 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 28 17

طنطا 27 16

دمياط 24 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 29 17

السويس 28 18

العريش 24 17

رفح 24 17

رأس سدر 28 17

نخل 29 14

كاترين 24 12

الطور 32 24

طابا 29 22

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 24 16

العلمين 23 16

مطروح 23 15

السلوم 22 13

سيوة 26 14

رأس غارب 29 18

الغردقة 31 21

سفاجا 32 22

مرسى علم 32 22

شلاتين 32 22

حلايب 31 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 30 23

الفيوم 30 18

بني سويف 29 18

المنيا 29 17

أسيوط 30 18

سوهاج 32 20

قنا 32 24

الأقصر 33 23

أسوان 33 24

الوادي الجديد 34 19

أبوسمبل 33 24



