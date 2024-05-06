بحيرات وشلالات ونافورة راقصة.. حدائق القناطر تتزين احتفالا بشم النسيم|صور

أنهت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من جميع الإستعدادات لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بشم النسيم من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

وتزينت الحدائق بالورود والأزهار لاستقبال المحتفلين بشم النسيم وأعياد الربيع وسط الخُضرة وأسفل الأشجار البنغالية العالية للاستمتاع بالمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية الخلابة.

وقال المهندس خالد إبراهيم، مدير عام رى قناطر الدلتا، أنه تم تطوير 9 حدائق خلال الفترة الماضية والانتهاء من أعمال الصيانة والتجديدات للبرجولات والمقاعد الخشبية والمشايات الجانبية وأعمدة الإنارة وعمل بُحيرات وشلالات ونافورة راقصة، بالإضافة إلى تركيب بلاط الانترلوك والبلدورات والحمامات والدهانات، بالإضافة إلى تزويدها بألعاب للأطفال وكافتيريات وإنشاء جراجات بجوار الحدائق لاستيعاب سيارات الزائرين.

وأشار إلى أنه تم تهذيب الأشجار والحشائش بالحدائق ورفع جميع المخلفات، كما تم رفع حالة الطوارئ بإدارة وتشغيل وصيانة الحدائق ومنع الإجازات للعمل على راحة الزوار ونظافة الحدائق خلال شم النسيم.

وأضاف مدير عام الرى بالقناطر الخيرية، إنه تم تزيين عيون كوبري محمد علي الأثرية بالأنوار الكهربائية بطول الكوبري، وأوضح أن المدينة بها 9 حدائق تستقبل الزوار المحتفلين بشم النسيم وأعياد الربيع، ورسم الدخول يبدأ من 5 جنيهات حتى 20 جنيهًا للحدائق المطورة.

وتضم مدينة القناطر الخيرية او ما يطلق عليها منتجع " الغلابة " عددا من المتاحف بها منها متحف الرى أيضا معهد بحوث الهيدروليكا والطمى وبها محطات بحوث البساتين والنباتات العطرية ومركز تدريب البساتين ومركز تنمية الإدارة للنهوض بمشروعات التنمية الزراعية ، كما أن بها متحف الثورة والمركز القومى لبحوث المياه وبها أيضا أقدم محلج للقطن فى الشرق الأوسط ، كما تتميز حدائق القناطر الخيرية تتميز باحتوائها على مجموعة أشجار يتعدى عمرها الـ 200 عام ومنها النخل الملوكي.

وتشهد مدينة القناطر الخيرية عددا كبيرا من أعمال التطوير للاستفادة من المناطق السياحية التى تتميز بها وإعادتها كسابق عهدها ، حيث أطلقت وزارة الموارد المائية خطة للبدء فى أعمال تطوير حدائق ومتنزهات القناطر من خلال إجراء أعمال الصيانة والنظافة لها بصفة دورية لاستعادة رونقها الجمالى ، حيث انتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية، والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا.

وأكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم.

وكلف مديرية التموين بعمل خطة تستهدف رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الاسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وجميع السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين.

كما شدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر جميع السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة

العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات، مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال جميع المواطنين.

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