وزارة الشباب تنظم يوما رياضيا للتوعية بأهمية الرياضة لصحة القلب

نظّمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وبالتعاون مع نقابة أطباء القاهرة، فعاليات "اليوم الرياضي لتعزيز الوعي بأهمية الرياضة في الحفاظ على صحة القلب"، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن الفعالية جاءت في إطار حرص الوزارة على نشر ثقافة الممارسة الرياضية كوسيلة فعالة للوقاية من الأمراض، لا سيما أمراض القلب، وتعزيز مفاهيم الصحة العامة بين مختلف فئات المجتمع.



وشهدت الفعالية حضور الدكتور عمرو الحداد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، إلى جانب نخبة من أطباء القلب والخبراء والمتخصصين في الصحة العامة والطب الوقائي.



وتضمن برنامج اليوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والتوعوية، حيث شملت الفعاليات أنشطة رياضية حركية، ومحاضرات تثقيفية حول أهمية الرياضة في الوقاية من أمراض القلب، بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية مجانية لجميع المشاركين، ومسيرة مشي جماعية تهدف إلى تعزيز نمط الحياة الصحي والتشجيع على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.



وأكد القائمون على الفعالية، أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرياضية والطبية لنشر الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية وتعزيز الصحة العامة، مؤكدين أن الرياضة ليست فقط أسلوب حياة، بل وسيلة وقائية فعالة للحفاظ على صحة القلب وسائر أجهزة الجسم.