لصالح من اسمرار الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟.. أستاذ العلوم السياسية يجيب

كشف الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيرا إلى أن هناك تخوف من تداعيات الصراع الإيراني الإسرائيلي على المنطقة وجر أطراف أخرى سواء كانت أطراف إقليمية أو أطراف دولية.

وأضاف الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن من ضمن التخوفات أن هذا الصراع سيفتح الباب أمام المزيد من التداعيات السلبية سواء الجيوسياسية أو الاقتصادية على دول المنطقة بأثرها.

وتابع الدكتور حسن سلامة، أن الجانب الإيرانى والإسرائيلي يدخلان فى صراع على الدور الإقليمى، وكلا الطرفين لهما مشروع، وهو المشروع الإيرانى، والمشروع الإسرائيلى، وكلاهما يبحث عن دور فى المنطقة.