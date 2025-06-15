وزير الأمن الإيراني: سنلاحق عناصر الخيانة والاختراق

قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب اليوم الأحد بمؤتمر صحفي على هامش اجتماع حكومي يتناول تداعيات الهجوم الإسرائيلي الكبير على إيران، واغتيال العلماء النوويين أن عناصر الخيانة والاختراق المتواطئين مع الصهاينة كثيرون وستقوم الأجهزة الأمنية بملاحقتهم بكل حزم وقوة.

وأعلنت طهران القبض على شخصين اليوم الأحد قاموا بالتخابر مع جهاز الموساد الإسرائيلي،وبالأمس السبت القبض على خمسة أشخاص آخرين قاموا بتصوير أماكن حساسة بإيران قبل تعرضها لهجوم.

وشهدت إيران اغتيالات إسرائيلية للعلماء النوويين،وبعض القادة الكبار بالجيش الإيراني بواسطة السيارات المفخخة بسبب الاختراق الإسرائيلي الكبير لإيران الذي تسبب في اغتيال رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقوري، وأدان وزير الأمن الإيراني قيام إسرائيل بالاعتداء على الأهداف المدنية الإيرانية.