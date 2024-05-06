الرئيس الفلبيني يعلق على أزمة بحر الصين الجنوبي

قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تستخدم مدافع المياه أو أي أسلحة هجومية في بحر الصين الجنوبي.

وأضاف ماركوس للصحفيين أن الفلبين لا تريد على الإطلاق إثارة التوتر في الممر المائي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن هذا الأمر بعيد عن تفكير بلاده تماما.

وقال ماركوس إن مهمة البحرية الفلبينية وخفر السواحل هي الحد من التوترات ولا توجد خطط لوضع مدافع مياه على متن السفن.

ولم ترد سفارة الصين في مانيلا على الفور على طلب للتعليق.

واحتجت مانيلا الأسبوع الماضي على استخدام بكين لمدافع المياه ضد السفن الفلبينية في المياه الضحلة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، ووصفت الواقعة بأنها مضايقات و"مناورات خطيرة"، بعد تصاعد التوتر في الأشهر القليلة الماضية.