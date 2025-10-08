الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: وفد قيادي يصل مصر للمشاركة في جهود وقف العدوان على غزة

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الأربعاء، عن وصول وفد قيادي برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر إلى مدينة شرم الشيخ، للانضمام إلى الوفد الفلسطيني المشارك في المفاوضات الجارية بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي بيان نقلته وكالة "قدس برس"، شدد وفد الجبهة على "أهمية التعاون مع الأشقاء الوسطاء من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، وعلى رأسها وقف الحرب بشكل كامل، وإنهاء الحصار، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني".

وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت في وقت سابق عن وصول وفد مماثل إلى شرم الشيخ، للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة التي تشمل وقف العدوان، وانسحاب قوات الاحتلال، والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

من جانبه، أشار مصدر في حركة "حماس" إلى أن انضمام ممثلين عن الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية إلى طاولة المفاوضات جاء بناءً على طلب من الحركة، في إطار توحيد الجهود الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة.

وتعقد المفاوضات في شرم الشيخ بمشاركة وفود من مصر، قطر، تركيا، الولايات المتحدة، إسرائيل، وحركة حماس، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، بناءً على المبادرة التي طُرحت مؤخرًا.

وتتركز المحادثات على عدة ملفات أبرزها: وقف العمليات العسكرية، انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، إبرام صفقة لتبادل الأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية للقطاع المحاصر.