يسحق الجميع مقارنة بسعره.. تسريبات المواصفات الكاملة لهاتف جوجل بكسل 8a

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يعد أكثر ما يركز عليه راغبو شراء الهواتف الذكية من محدودي الدخل هو تلك المواصفات المميزة للهاتف بجانب سعره المناسب فعلى الرغم من أن هذين العاملين يعد من النادر أن يجتمعا في هاتف واحد في الوقت الحالي إلا أن هناك بعض الهواتف التي لن تندم على شرائها.

ووفقا لموقع techradar. من بين أكثر الهواتف المناسبة هاتف بكسل 8a التي تستعد شركة جوجل للقيام بإطلاقه والذي يُعد ثالث إصدار من قبل سلسلة بكسل 8 و التي بدأت الشركة بطرحها منذ نهاية العام الماضي.

على الجانب الاخر قد تم تسُريب المواصفات الكاملة للهاتف وذلك قبل إعلانه المنتظر وذلك في مؤتمر جوجل خلال الشهر الجاري.

و بحسب التسريبات ، سيحمل هاتف بكسل 8a شاشة قياسها 6.1 بوصة وبمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ومعدل سطوع يصل إلى 2000 شمعة، و وتعد الشاشة محمية بطبقة زجاج جوريلا جلاس 3.

ويأتي هاتف بكسل 8a ومزود بمعالج 8a معالج Tensor G3، وهو المعالج نفسه الموجود في هواتف بكسل 8 و 8 برو، ولكن بتردد أقل

أما عن ذاكرة هاتف بكسل 8a فهو يأتي بذاكرة عشوائية بحجم قدره 8 جيجابايت من نوع LPDDR5x، و بسعة تخزين قدرها 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

أما عن بطارية الهاتف فتأتي بسعة قدرها 4492 ميلي أمبير، وبقوة شحن سريع بقوة قدرها 27 واطًا، ومزودا بشحن لاسلكي بمعيار Qi، وذلك إضافة إلى أن الهاتف قد يأتي بمستشعر بصمات مع تقنية تعرّف الوجه.

ومن المتوقع أن يضم الهاتف كاميرا أساسية وبدقة قدرها 64 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال وبدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

ومن المتوقع وفقا للتسريبات أن يأتي الهاتف بسبع سنوات من التحديثات الأمنية لنظام أندرويد.

ومن المقرر أن يتم طرح هاتف بكسل 8a الجديد وذلك بدايةً من نهاية الشهر الجاري بسعر يبدأ من 500 دولار أمريكي.